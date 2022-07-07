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الرياضي
جماهير «البافاري» تؤيد رحيل ليفاندوفسكي
جماهير «البافاري» تؤيد رحيل ليفاندوفسكي
7 يوليو 2022 13:45

برلين (د ب أ) 
أظهر استطلاع للرأي أن 41% من جماهير بايرن ميونيخ، توافق على الرحيل المبكر للهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي.
وتم إجراء الاستطلاع بواسطة معهد يوجوف الديموجرافي، حيث صوت فيه أغلبية مشجعي بايرن لصالح رحيل ليفاندوفسكي، لكن حوالي ثلث المشاركين في الاستطلاع أجابوا بـ"لا نعلم" أو لم يجيبوا من الأساس، في الوقت الذي رأى فيه 24% من المشاركين في الاستطلاع أن بايرن ينبغي أن يحتفظ بهدافه البولندي حتى نهاية عقده.
وأثار مستقبل ليفاندوفسكي حالة من الجدل في بايرن ميونيخ منذ عدة أشهر، حيث ينتهي عقده مع الفريق في نهاية الموسم المقبل، لكنه يرغب في الرحيل عن النادي البافاري والانضمام إلى برشلونة الإسباني الصيف الحالي.
وحتى الآن يؤكد بايرن ميونخ ورئيسه التنفيذي أوليفر كان ضرورة بقاء ليفاندوفسكي حتى نهاية عقده.
وبحسب تقارير صحفية رفض بايرن كل العروض التي تقدم بها برشلونة لضم ليفاندوفسكي، وسط تكهنات حول تقدم النادي الكتالوني بعرض قيمته 40 مليون يورو بجانب خمسة ملايين يورو كحوافز للتعاقد مع اللاعب.

بايرن ميونيخ
ليفاندوفسكي
برشلونة
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