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الرياضي
فريتز يشكو الهزيمة الأصعب
فريتز يشكو الهزيمة الأصعب
7 يوليو 2022 13:00

لندن (رويترز)

قال الأميركي تيلور فريتز، إن هزيمته في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون للتنس، أمام رافائيل نادال كانت الخسارة المؤلمة الأكبر طوال مسيرته، بعد أن استجمع النجم الإسباني المخضرم قواه بصورة مذهلة، ليحسم المجموعة الخامسة الفاصلة لصالحه.
ورغم معاناته من إصابة في البطن ورغم أنه بدا في لحظة ما قريباً من الانسحاب من المباراة، نجح اللاعب الإسباني المخضرم الحاصل على 22 لقباً كبيراً وبفضل قوته الذهبية في الفوز على فريتز، بواقع 3-6 و7-5 و3-6 و7-5 و7-6، ليشعل حماس الجمهور ويترك منافسه الأميركي محطماً نفسياً.
وقال فريتز بعد المباراة: ربما هذه هي أكبر هزيمة مؤلمة لي طوال مسيرتي.. لأنني بعد المباراة شعرت أنني أريد أن أبكي وهذا لم يسبق أن حدث لي بعد أي هزيمة.
وكان هذا أول ظهور لفريتز «24 عاماً» في دور الثمانية في بطولة كبرى، بعد فوزه بلقبه الأول في بطولات الأساتذة فئة ألف نقطة في إنديان ويلز هذا العام على حساب نادال «36 عاماً».
لكن فريتز فشل في التفوق على خبرة نادال في ملاعب نادي عموم إنجلترا العشبية، والتي سبق له التتويج بلقبها مرتين.
وقال فريتز إنه أهدر بعض الفرص ولم يضغط بالقدر المطلوب على نادال، وبصفة خاصة في المجموعتين الرابعة والخامسة.
وأشار فريتز أيضاً إلى أن دعم الجمهور الذي وقف إلى جانب نادال بقوة ربما لعب دوراً، رغم أنه لا يلوم الجمهور على موقفه لأن الأمر هنا يتعلق بنادال.
وأردف فريتز قائلاً: لا يمكنني أن أغضب بسبب ذلك عندما يتعلق الأمر بشخص مثل نادال. أعني أنه نادال...

نادال
ويمبلدون
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