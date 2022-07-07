قميص هالاند أولى المكافآت

دوسلدورف (د ب أ)

حصل المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر الوافد الجديد في بروسيا دورتموند الألماني، على القميص رقم 9 الخاص بالنجم النرويجي السابق للفريق إيرلينج هالاند، ويأمل أن يقود فريقه الجديد لحصد الألقاب من خلال أهدافه، ويعوض رحيل سلفه النرويجي.

وقال هالر «28 عاماً»: نأمل في تحقيق أشياء رائعة سوياً في السنوات القليلة المقبلة وأن نتمكن من الاحتفال سوياً أيضاً.

من جانبه قال سيباستيان كيل المدير الرياضي للنادي: خلال المحادثات معنا، لقد أوضح أن لديه طموحات كبيرة مع دورتموند.

وينضم هالر إلى زملائه الجدد خلال الأيام المقبلة لخوض المعسكر الإعدادي، بعد إعلان دورتموند أمس تعاقده معه من صفوف أياكس أمستردام الهولندي بعقد يمتد لأربعة مواسم.

وسبق للاعب منتخب كوت ديفوار أن خاض تجربة ببطولة الدوري الألماني «بوندسليجا»، حيث لعب في صفوف آينتراخت فرانكفورت ما بين عامي 2017 و2019، حيث أحرز 24 هدفاً في 60 مباراة خاضها مع الفريق.

وسيكون هالر قائداً لهجوم دورتموند، الذي حصل على المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم المنتهي، خلفاً للنجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، الذي رحل عن ملعب سيجنال ايدونا بارك، للانضمام لمانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وسجل هالر 21 هدفاً في الموسم الماضي من الدوري الهولندي بجانب 11 هدفاً في مشاركته الأولى بدوري أبطال أوروبا، حيث وصل فريقه السابق أياكس إلى دور الستة عشر من النسخة الماضية للبطولة القارية.

وقال كيل: نحن سعداء للغاية لأننا تمكنا من التعاقد مع سيباستيان هالر. إنه مهاجم مخضرم أحدث مؤخرًا ضجة كبيرة في دوري أبطال أوروبا، ولكنه يعرف أيضاً الدوري الألماني على وجه الخصوص، وقد أظهر بالفعل به مهاراته وإمكانياته العالية.

وأضاف كيل: يتمتع سيباستيان بحضور جسدي قوي وهو مرن بدنيًا للغاية.

وبفضل خبرته، يمكنه أيضًا تقديم الدعم والاستقرار للاعبينا المهاجمين الشباب. وخلال المفاوضات معنا، أوضح أنه لديه طموحات كبيرة مع دورتموند.