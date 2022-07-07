جوبير يستهدف اللقب مع مينيسوتا

واشنطن (أ ف ب)

أكد لاعب الارتكاز الفرنسي رودي جوبير، أن "الهدف هو لقب" بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، في أول مؤتمر صحفي عقب تعاقده رسمياً مع مينيسوتا تمبروولفز قادماً من يوتا جاز.

وقال أفضل مدافع في الدوري ثلاث مرات «2018 و2019 و2021»: لم آت إلى هنا فقط لأكون في فريق جيد، لقد جئت إلى هنا لبلوغ الدور النهائي مع هذا الفريق، سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة هذا الفريق على الذهاب إلى القمة".

وانتقل جوبير «2.16 م» إلى صفوف مينيسوتا في صفقة تبادلية، شهدت انتقال خمسة لاعبين في الاتجاه المعاكس «ماليك بيزلي، باتريك بيفيرلي، ووكر كيسلر، جاريد فندربيلت ولياندرو بولمارو» وأربعة اختيارات "درافت" المخصص لانتداب لاعبي الجماعات وحتى الثانويات الأميركية والأجانب إلى الدوري، في الجولة الأولى في السنوات المقبلة «2023، 2025، 2027 و2029».

تم الإعلان عن الصفقة من قبل قناة "إي إس بي إن" في الأول من يوليو، ثم أكدها جوبير «30 عاماً» على شبكات التواصل الاجتماعي في اليوم التالي، دون أن يحدد لاعب الارتكاز الفرنسي اسم فريقه الجديد.

وأمضى جوبير مسيرته الاحترافية في الدوري الأميركي للمحترفين مع يوتا جاز منذ عام 2013 قادماً من شوليه الفرنسي، وبلغ معدله 12.4 نقطة و11.7 متابعة و2.2 تصديات في كل مباراة.

وفشل جوبير مع يوتا في تخطي الدور نصف النهائي للمنطقة الغربية «2017 و2018 و2021»، علماً أنه خرج من الدور الأول للبلاي أوف هذا الموسم.

كما أن فريقه الجديد خرج بدوره من الدور الأول، ولم يفز أبدًا بلقب الدوري الأميركي للمحترفين منذ تأسيسه في عام 1989.

وتثير شراكته مع النجم الآخر لمينيسوتا كارل أنتوني تاونز، الملقب بـ"كات" والذي يلعب أيضًا في مركز لاعب الارتكاز، الكثير من الأسئلة حتى قبل انطلاق موسم 2022-2023 في أكتوبر المقبل.

وقال جوبير: أعتقد أننا نكمل بعضنا البعض، يمكننا أن نجعل بعضنا البعض أفضل، في الدفاع والهجوم. إذا كنت قد أخبرتموني قبل عام أن ما حدث هذا الصيف سيحدث، لم أكن لأصدق ذلك ولكن الآن بعد أن حدث ذلك، أنا سعيد جداً.

وأضاف المتوج بفضية أولمبياد طوكيو: سنتقاسم تجربتنا وهذا يمكن أن يكون إيجابيًا لهذا الفريق، ستكون هناك فترة تعلم ولكن مع التمريرات والرميات والصفات الفريدة للاعب بحجم +كات+ أنا متأكد من أنني سأمكنه من أن يكون أفضل".

وكان جوبير، أحد الرياضيين الفرنسيين الأعلى راتباً، حين وقع في ديسمبر 2020 عقداً مع يوتا جاز كان آنذاك واحداً من أكبر العقود التي تم توقيعها على الإطلاق في الدوري الأميركي للمحترفين، وذلك مقابل 205 ملايين دولار على مدى 5 سنوات، وهو ما يضمن له بقميصه الجديد راتباً سنوياً يزيد عن 38 مليون دولار.