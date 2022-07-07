الجمعة 8 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الإصابة تهدد حلم نادال في ويمبلدون
الإصابة تهدد حلم نادال في ويمبلدون
7 يوليو 2022 12:30

ويمبلدون (أ ف ب) 
اعترف الإسباني رافايل نادال المصنف ثانياً، بأنه غير متأكد من جاهزيته لمواجهة الأسترالي نيك كيريوس الجمعة، في نصف نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد إصابة في عضلات البطن كادت أن تجبره على الانسحاب أمام الأميركي تايلور فريتز في ربع النهائي.
واضطر نادال إلى طلب تدخل الطبيب في المجموعة الثانية لعلاج آلام في عضلات البطن، قبل أن يكمل المباراة المثيرة التي حسمها في صالحه بعد خمس مجموعات 3-6 و7-5 و3-6 و7-5 و7-6 (10-4) في أربع ساعات و21 دقيقة.
وقال الماتادور المتوج مرتين في ويمبلدون في عامي 2008 و2010 عن جاهزيته لمواجه كيريوس في نصف النهائي: لا أعرف. لا يمكنني إعطاء إجابة دقيقة لأنني إذا أخبرتكم بشيء محدد وحدث شيء آخر غدًا، سأكون كاذبًا....
وأضاف: سأجري فحوصاً جديدة. أكيد أنني لست من نوعية اللاعبين الذين لم يتعرضوا للإصابة سابقاً. أنا معتاد على المعاناة من مشاكل جسدية وأنا معتاد على احتواء ألمي واللعب مع هذه المشاكل. أعاني من هذه الآلام منذ بضعة أيام ولكن اليوم كانت أسوأ بكثير، كان لدي الكثير من الألم وأعاقني ذلك كثيراً.
وتابع المتوج بـ22 لقباً كبيراً: لكنني تمكنت من الفوز بالمباراة ودعونا نرى كيف سيكون غدًا. لا يمكننا القيام بالكثير، جاء الطبيب وأعطاني مضادات الالتهاب ومسكنات الألم. حاول الفيزيائي إرخاء العضلات قليلاً. لكن الأمر صعب. لا يمكن علاج ما أعاني منه بهذه الطريقة. لكن كما قلت، ليس من السهل الانسحاب من البطولة، الانسحاب من ويمبلدون، حتى لو كانت الآلام شديدة. أردت فقط أن أنهي المباراة، بغض النظر عن النتيجة. صحيح أنني أفضل الفوز. لذا كافحت، وأنا فخور بحالتي الذهنية وبالطريقة التي نجحت بها في المنافسة في هذه الظروف.
وأوضح نادال، البالغ من العمر 36 عاماً، أن والده وشقيقته طلبا منه الانسحاب في المجموعة الثانية ولكن من الصعب الانسحاب في منتصف المباراة. إنه أمر صعب، على الرغم من أنني كنت أفكر في الأمر منذ فترة من الوقت. ولكن من ناحية أخرى، فقد انسحبت سابقاً في مسيرتي الاحترافية. إنه شيء أكره القيام به. لذلك واصلت محاولة اللعب.

نادال
ويمبلدون
نيك كيريوس
آخر الأخبار
جونسون يشعر بالفزع من الهجوم على آبي
عربي ودولي
جونسون يشعر بالفزع من الهجوم على آبي
اليوم 10:39
جوميز سعيد بحلم الطفولة
الرياضي
جوميز سعيد بحلم الطفولة
اليوم 10:35
خورفكان في هولندا 24 يوليو
الرياضي
خورفكان في هولندا 24 يوليو
اليوم 10:31
الجنيبي يلتقي وزير الرياضة المصري
الرياضي
الجنيبي يلتقي وزير الرياضة المصري
اليوم 10:26
الهند تعبر عن حزنها بعد الهجوم على شينزو آبي
عربي ودولي
الهند تعبر عن حزنها بعد الهجوم على شينزو آبي
اليوم 10:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©