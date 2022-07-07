فيدال يفاوض فلامنجو

ريو دي جانيرو (أ ف ب)

وصل لاعب وسط منتخب تشيلي لكرة القدم أرتورو فيدال إلى ريو دي جانيرو، من أجل التفاوض مع فريق فلامنجو الأكثر شعبية في البرازيل، من أجل الانضمام إلى صفوفه حتى نهاية عام 2023.

وقال فيدال بعد استقباله من ممثلي النادي البرازيلي والعشرات من المشجعين: أنا سعيد لوجودي هنا... نحن الآن نجري مفاوضات.

وأوضح فيدال أنه سيحضر مباراة فلامنجو وديبورتيس توليما الكولومبي بملعب ماراكانا، ضمن إياب الدور ربع النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس (7-1).

وقال التشيلي الذي سيرتدي قميص فريق من أميركا الجنوبية لأول مرة بعد خمسة عشر عاماً في أوروبا: سأشاهد المباراة كمشجع. أتمنى أن يتأهل فلامنجو.

وأوضحت وسائل الإعلام أن فيدال سيجتاز الفحوصات الطبية ثم السفر إلى إيطاليا لإنهاء علاقته مع إنتر ميلان.

ولعب فيدال «35 عامًا» مع المنتخب التشيلي في كأس العالم في جنوب أفريقيا (2010) والبرازيل (2014)، وتوج معه بكأس كوبا أميركا مرتين في 2015 و2016.

وبدأ فيدال مسيرته الكروية مع كولو كولو التشيلي (2005-2007) قبل الاحتراف في القارة العجوز مع أندية باير ليفركوزن (2007-2011) وبايرن ميونيخ (2015-2018) الألمانيين، ويوفنتوس (2011-2015) وإنتر ميلان (منذ 2020) الإيطاليين، وبرشلونة الإسباني (2018-2020).