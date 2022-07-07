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ملقا يضم كاسترو
ملقا يضم كاسترو
7 يوليو 2022 12:07

برشلونة (د ب أ)
أعلن نادي ملقا الإسباني لكرة القدم، عن التعاقد مع المهاجم روبن كاسترو استعداداً للموسم المقبل، ليستمر اللاعب في دوري الدرجة الثانية بإسبانيا بعدما لعب في الموسم الماضي لفريق قرطاجنة.
وأوضح ملقا: المهاجم القناص انضم لمشروع ملقا، الذي بدأ للتو، لموسم 2022/ 2023 «، حسبما أفادت وكالة أنباء»أوروبا برس" اليوم.
وخاض كاسترو «41 عاماً» 22 موسماً في كرة القدم الإسبانية على المستوى الاحترافي منها 12 موسماً في الدرجة الأولى وعشرة مواسم في الدرجة الثانية.
وسجل اللاعب 20 هدفاً لقرطاجنة في الموسم الماضي، ليبرهن على أنه لا يزال قادراً على العطاء.
ولعب كاسترو في الماضي لفرق لاس بالماس وديبورتيفو لا كورونا وريسينج سانتاندر وألباسيتي بالومبي وخيمناستيكا تاراخونا وهويسكا ورايو فاليكانو وريال بيتيس.
كما أعلن ملقا عن تعاقده مع المهاجم فران سول على سبيل الإعارة من دينامو كييف الأوكراني، مع وجود بند في العقد يتيح الشراء النهائي بعد انتهاء الموسم المقبل.

ملقا
ريال بيتيس
رايو فاليكانو
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