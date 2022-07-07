فينسيوس: مشوار الكرة الذهبية لم يبدأ بعد

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

قال النجم البرازيلي فينسيوس جونيور، إنه لا يزال أمامه طريق طويل للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، فيما رشح زميله الفرنسي كريم بنزيمة للفوز بجائزة العام الحالي.

وكان فينسيوس قد سجل الهدف الوحيد لريال مدريد في مرمى ليفربول، ليمنح فريقه لقب دوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه في مايو الماضي، كما أنه لعب دوراً مهماً في تتويج الفريق بلقب الدوري الإسباني في نفس الموسم.

وسجل اللاعب البرازيلي 22 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة في كل البطولات خلال موسم 2022/2021، وهو ما يمثل المستوى الأعلى في فريقه، ولا يتفوق عليه سوى توماس مولر «22 تمريرة حاسمة» وكيليان مبابي «21» وترينت أليكساندر أرنولد «18» من ضمن نجوم الدوريات الخمس الكبرى.

كان النجم السابق ريفالدو، الفائز بكأس العالم 2002 مع البرازيل، قد رشح فينسيوس للمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم في أوائل العام المقبل، لكن جناح ريال مدريد يؤمن بأن نجوماً مثل كريم بنزيمة ولوكا مودريتش يؤكدون أن الطريق ما زال طويلاً أمامه.

وقال فينسيوس في تصريحات لقناة "كيو بابينو" عبر موقع "يوتيوب": الكرة الذهبية يجب أن تأتي بشكل طبيعي.

وأضاف: كريم بنزيمة يبلغ من العمر 35 عاماً الآن وسيفوز بها، ولوكا مودريتش توج بها في عمر 33 في عام 2018.

وأوضح: لدي العديد من الأعوام للمنافسة، وهو طريق طويل جداً إذا أراد الرب أن أفوز بها يوماً ما.