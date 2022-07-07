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أندية «البريميرليج» الأكثر إنفاقاً في «الميركاتو الصيفي»
أندية «البريميرليج» الأكثر إنفاقاً في «الميركاتو الصيفي»
7 يوليو 2022 13:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
تتصدر أندية الدوري الإنجليزي «البريميرليج» قائمة الأندية الأكثر إنفاقاً حتى الآن على التعاقدات الجديدة خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، متفوقة بذلك على كل أندية بقية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى. 

وذكر موقع «ترانسفيرماركت» المتخصص في تحديد القيمة السوقية للاعبين وكل مايتعلق بصفقات الانتقال المتبادلة بين الأندية المختلفة، إن الأندية الإنجليزية صرفت 581 مليون يورو، لتحتل المركز الأول، تليها في المركز الثاني أندية الدوري الإيطالي «الكالشيو» التي صرفت 306 ملايين يورو، ثم الدوري الألماني «البوندسليجا» في المركز الثالث برصيد 236 مليون يورو، بينما جاءت أندية الدوري الفرنسي «ليج آن» في المركز الرابع «187 مليون يورو» ثم أندية الدوري الإسباني «الليجا» في المركز الخامس 134 مليون يورو.
ويعتبر نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي أكثر أندية «البريميرليج» إنفاقاً على الصفقات الجديدة 87 مليون يورو» يليه ليفربول 85 مليون يورو ثم نيوكاسل يونايتد «66 مليون يورو».
وأصبح المهاجم الكولومبي داروين نونيز المنتقل حديثاً من بنفيكا البرتغالي إلى الريدز، الصفقة الأغلى حتى الآن في سوق الانتقالات هذا الصيف، حيث دفع فيه ليفربول 75 مليون يورو بالإضافة إلى 25 مليون يورو أخرى إضافات متنوعة سيتم تقسيمها على فترة تعاقده. 

أما المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند المنتقل من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي هذا الصيف، فقد كلف السيتي 60 مليون يورو فقط.
ويعتبر أتلاتنا بيرجامي أكثر الأندية الإيطالية صرفاً على الصفقات هذا الصيف «42 مليون يورو»، يليه يوفينتوس «40 مليون يورو» ثم نابولي «36 مليوناً».
أما أندية إيه إس روما وفيورنتينا وليتشي، فلم يدفع أي منها «سنتاً واحداً» على شراء لاعبين حتى الآن.
وفي ألمانيا يأتي العملاقان بروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ في المقدمة، الأول برصيد 55 مليون يورو والثاني 50 مليون يورو، بينما يعتبر باريس سان جيرمان أكثر الأندية الفرنسية إنفاقاً على صفقات الصيف 79 مليون يورو، يليه أوليمبيك مارسيليا 44 مليوناً.
وفي إسبانيا يأتي ريال مدريد في المقدمة برصيد 80 مليون يورو دفعها ثمناً للتعاقد مع نجم خط الوسط الفرنسي أوريليان تشواميني، وجاء ريال بيتيتس في المرتبة الثانية «18 مليون يورو» ثم ريال سوسيداد 12 مليوناً.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
مانشستر سيتي
تشيلسي
نيوكاسل
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