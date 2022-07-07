عجمان يبحث عن صفقة جديدة

رضا سليم (دبي)

كشف الجهاز الفني لفريق عجمان بقيادة الصربي جوران تيفجوديتش عن برنامج الإعداد الرسمي للفريق والذي سينطلق يوم 16 يوليو الجاري بالفحوصات الطبية وبعدها انطلاقة التدريبات باستاد راشد بن سعيد وتستمر التدريبات لمدة 10 أيام، بعدها يتوجه الفريق إلى معسكر صربيا يوم 27 يوليو الجاري ويستمر لمدة 18 يوماً يتخلله عدد من المباريات الودية، حيث سينتهي المعسكر يوم 15 أغسطس.

ويحصل اللاعبون على 3 أيام راحة قبل أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من الإعداد يوم 18 أغسطس حتى موعد انطلاق مباريات الموسم الجديد حيث سيخوض الفريق أيضاً عدداً من المباريات مع أندية المحترفين والدرجة الأولى لوضع اللمسات الأخيرة على شكل «البركان» الذي ينتظره موسم ساخن، بعد العروض القوية التي قدمتها في الموسم الماضي.

في الوقت نفسه تسابق إدارة النادي الزمن للتعاقد مع صفقات جديدة، سواء بطريقة الاستعارة من أندية الدوري مثلما فعلها النادي في المواسم الماضية أو التعاقد الخارجي، حيث خاطبت عدد من إدارة الأندية لاستعارة لاعبين يمثلون إضافة للفريق في الموسم الجديد كما يوجد عدد كبير من الأسماء على طاولة الإدارة إلا أن القرار الأخير ينتظر جوران خاصة أن البرتقالي بحاجة إلى مهاجم صريح للعب بجوار وليد أزارو وأيضا لاعب وسط مهاجم بنفس طريق فراس بالعربي والبرازيلي لياندرو المعار من شباب الأهلي، والذي لن يتواجد مع الفريق في الموسم الجديد بسبب عدم تجديد الاستعارة للعام الثالث على التوالي كما لم تكتمل صفقة علي مدن أحد اللاعبين الذين برزوا مع العروبة في الموسم الماضي.