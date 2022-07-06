نهيان بن زايد يعتمد موازنة مجلس أبوظبي الرياضي 2023

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بالدعم السخي الذي يلقاه قطاع الرياضة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ورعايته الكريمة لبرامج التنمية الطامحة لتجسيد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع رياضي وصحي.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه للاجتماع الدوري لمجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي الذي عُقد أمس «الأربعاء» بمقر المجلس، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة، الدكتور جمال محمد الكعبي، سيف بدر القبيسي، محمد خليفة النعيمي، الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، مسلم سالم العامري، إضافة إلى عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أحمد إسماعيل الحوسني المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، أحمد عبد الله القبيسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في المجلس.

وناقش الاجتماع في أجندة أعماله مجموعة من المحاور المهمة التي تخدم مسيرة القطاع الرياضي في أبوظبي، والاطلاع على سير الأعمال في كافة البرامج والمبادرات التنموية والفعاليات الرياضية المجتمعية والعالمية، التي تقام على مدار العام بهدف تعزيز التفاعل الرياضي المجتمعي، وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة في صناعة المشهد الرياضي العالمي، بما يدعم مؤشر جودة الحياة.

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات الأداء العام للأندية الرياضية في إمارة أبوظبي من النواحي الإدارية والمالية والرقابية، وأوصى سموه بضرورة تفعيل لجان التدقيق الداخلية في تلك الأندية، دعماً لمنظومة رياضية متطورة تحافظ على المنجزات، وتعمل على تحقيق المزيد من النجاحات.

كما اعتمد سموه مشروع موازنة مجلس أبوظبي الرياضي لعام 2023 بكافة برامجها ومبادراتها وأنشطتها وفعالياتها المتنوعة الرامية لتحقيق هدف استراتيجية حكومة أبوظبي للحفاظ على صحة السكان عقلياً وجسدياً ضمن استراتيجية الصحة، ورفع مستوى النشاط البدني والرياضة المجتمعية إلى جانب الاستمرار بخطط استقطاب نخبة الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى التي تسهم في دعم الموارد الاقتصادية للإمارة، امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها خلال الفترة الماضية، وما حظيت به من أصداء عالمية واسعة من قبل الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية.