اتحاد الجو جيتسو يُطلق المعسكر الصيفي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو إطلاق معسكره الصيفي التدريبي، الذي يجري تنظيمه خلال الفترة من 18 يوليو إلى 26 أغسطس في قاعات جو جيتسو أرينا ومراكز اللياقة UAEJJ Fitness في الباهية، أبوظبي، ومردف، دبي، والسلامات، العين.

ويتضمن المعسكر الصيفي باقة من الأنشطة الرياضية والبدنية تستهدف الفئة العمرية من 6 - 16 عاماً، حيث يهدف الاتحاد من وراء إطلاق هذا المشروع إلى مساعدة الأبناء والبنات على الاستثمار الأمثل للإجازة الصيفية عبر تطوير مستوياتهم وأدائهم، وصقل مواهبهم في رياضة الجو جيتسو.

ويتيح المعسكر أيضاً للراغبين في احتراف اللعبة وتحقيق مسيرة متميزة الفرصة لاكتساب مهارات جديدة، من خلال برامج تدريبية متكاملة مصممة وفقاً لأعلى المعايير.

ويوفر المعسكر مدربين ومشرفين من أصحاب الكفاءة والخبرة لمتابعة تنفيذ برامج التدريب بدقة، وتحفيز كل العناصر الجديدة المنضمة حديثاً من البنين والبنات على عشق اللعبة والارتباط بها والرغبة في بالارتقاء بمواهبهم لصناعة أبطال في المستقبل القريب.

ويرحب المعسكر الذي يُقام على مدار 6 أسابيع، بين 18 يوليو الجاري و26 أغسطس المقبل، بمناطق الباهية ومردف والسلامات، بمشاركة البنين والبنات للاستمتاع بمجموعة من الأنشطة، على رأسها الجو جيتسو واللياقة البدنية، فضلاً عن المسابقات الرياضية الترفيهية، والورش التثقيفية. ويستهدف المعسكر الصيفي فئتي المبتدئين والمتمرسين، حيث جرى تخصيص حصص منفصلة لكل فئة بمعدل 4 حصص يومية.

ومن أبرز مزايا المعسكر إتاحة الفرصة للراغبين في المشاركة للتسجيل لأسبوع واحد أو أسبوعين أو كامل مدة إقامته وهي 6 أسابيع.