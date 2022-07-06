الإمارات تشارك في «التضامن الإسلامي» بـ11 لعبة

دبي (الاتحاد)

تشارك الإمارات في النسخة الخامسة من ألعاب التضامن الإسلامي، التي ستقام خلال الفترة من 9 إلى 18 أغسطس المقبل بمدينة قونيا التركية، بمشاركة 3000 رياضي من 56 دولة، يتنافسون في 24 رياضة من خلال 355 مسابقة رياضية تقام فعالياتها على 14 موقعاً مختلفاً، بحضور 30000 متطوعا، إذ يشارك رياضيونا بـ11 لعبة مختلفة بواقع 10 رياضات فردية ورياضة واحدة جماعية.

وتتضمن الألعاب التي ستشارك فيها الإمارات الرماية، والقوس والسهم، والقوس والسهم لأصحاب الهمم، والكاراتيه، والجودو، والتايكواندو، والمبارزة، ورفع الأثقال، وألعاب القوى، والسباحة، والدراجات، إضافة إلى كرة السلة (3x3) للسيدات.

وحصدت الإمارات 13 ميدالية ملونة في جميع مشاركاتها بألعاب التضامن الإسلامي، بواقع 4 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية بداية من المشاركة الأولى بجدة بالمملكة العربية السعودية عام 2005 والتي نجح بها اتحاد الفروسية في حصد فضيتين وثلاث برونزيات، ثم الدورة الثالثة لألعاب التضامن الإسلامي التي استضافتها مدينة باليمبانج الإندونيسية عام 2013 بأربع ميداليات بواقع فضية وثلاث برونزيات، وذلك بعد إلغاء النسخة الثانية عام 2009، فيما حصدت الإمارات 4 ميداليات ملونة، بواقع فضية و3 برونزيات في النسخة الأخيرة بالعاصمة الأذرية باكو عام 2017 بنفس نتيجة دورة باليمبانغ، والتي شهدت اختيار الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم سفيراً لتلك النسخة من الألعاب قبل انطلاقها.

من ناحية أخرى، شاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في اجتماع مديري الوفود لدورة الألعاب الرياضية الخامسة للتضامن الإسلامي الذي أقيم بمدينة قونيا التركية.

ومثّل اللجنة في الاجتماع محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة، وبطي العبدولي مدير شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة.

واطلعت الوفود المشاركة في الاجتماع على العديد من النقاط المهمة والإجراءات الخاصة بالدورة وآلية تسجيل الوفود الرياضية.