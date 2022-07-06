اتحاد الكرة يستعرض الشكل الجديد لـ«أغلى الكؤوس»

دبي (الاتحاد)

كشفت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة القدم عن الأمور المتعلقة بالموسم الكروي الجديد، حيث يُشارك في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم 17 نادياً، وذلك بعد استيفائها لجميع متطلبات المشاركة، فيما يُشارك 12 فريقاً في دوري الثانية، و16 فريقاً في الدرجة الثالثة، ويتأهل بطل ووصيف مسابقتي دوري الدرجة الأولى والثانية إلى المسابقة الأعلى، فيما يهبط الفريقان الحاصلان على المركزين الأخيرين إلى مسابقة الدرجة الثانية ودوري الدرجة الثالثة على التوالي، بينما تتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في دوري الدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الثانية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة، أمس «الأربعاء»، في قاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة في دبي، للإعلان عن الأمور كافة المتعلقة بمسابقات الموسم المقبل 2022 - 2023، بحضور وسائل الإعلام المختلفة.

وعُرضت في المؤتمر، التعديلات الجديدة على لائحة مسابقة دوري الدرجة الأولى، وتحديداً في المادة المتعلقة بقيد اللاعبين المواطنين والأجانب والمُقيمين ومواليد الدولة، ومشاركتهم في تلك المسابقة، بالإضافة إلى استعراض مسابقات المراحل السنية (أ) والمخصصة لأندية المحترفين والدرجة الأولى، والتي ستشهد تنظيم مسابقة الدوري للمراحل السنية تحت 21 و18 و17 و16 و15 و14 و13 و12 و11 سنة ومسابقة الكأس للمراحل من تحت 21 سنة حتى الأشبال تحت 14 سنة بعد أن أقتصر تنظيم مسابقة الكأس للموسم الماضي على فئة الشباب تحت 21 سنة.

من جانبه، أكد أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، أن الاتحاد حريص على تطوير المسابقات المحلية من خلال زيادة أعداد الفرق المشاركة، مما يؤثر بالإيجاب على توسيع قاعدة ممارسي اللعبة، مُشيراً إلى أن الموسمين الماضيين شهدا نجاحات كبيرة، أبرزها تنظيم مسابقتي دوري الدرجة الثانية «نسختين» ودوري الدرجة الثالثة «النسخة الأولى»، ونسعى خلال الموسم الرياضي الجديد إلى إثراء منافسات جميع المسابقات، وتطويرها بصفة مستمرة، وصولاً للاحترافية.

واستعرض أحمد بن درويش خلال المؤتمر الصحفي، الشكل الجديد لبطولة كأس رئيس الدولة، حيثُ تقرر انطلاق منافسات البطولة من دور الـ 32 بمشاركة أندية المحترفين ودوري الدرجة الأولى، وتُقام مبارياتها بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما عدا الدور نصف النهائي من مباراتين، بالإضافة للتعديلات الجديدة على لائحة أغلى الكؤوس والمتعلقة بأعداد جميع اللاعبين المشاركين في البطولة «مواليد الدولة والمُقيمين والأجانب».