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تحضيرات مبكرة لـ«البطولات الجماعية» في الشارقة
اجتماع لجنة الألعاب الجماعية ناقش التحضيرات (الاتحاد)
7 يوليو 2022 00:31

الشارقة (الاتحاد)

بحثت لجنة الألعاب الجماعية بمجلس الشارقة الرياضي ترتيبات البطولات التي سيشهدها الموسم المقبل، وأبرزها بطولتا الشيخ محمد بن خالد الدولية لكرة اليد والشارقة الدولية لكرة السلة، كما بحثت ملف انتقالات اللاعبين بين أندية الإمارة لوضع الضوابط والشروط المنظمة لها. ترأس الاجتماع عبداللطيف ناصر الفردان عضو مجلس الإدارة، بحضور النائب نبيل محمد عاشور، والأعضاء: محمد عبيد الحصان وسالم محمد النقبي ومحمد أحمد حجازي مقرر اللجنة، وثمنت اللجنة مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة لأصحاب الإنجازات في الألعاب الجماعية والفردية، وأشادت بحصاد نادي الشارقة المتميز بوجه عام، وما تحقق على صعيد كرة اليد بوجه خاص لاحتكاره الفوز بألقاب كل المراحل لسنوات، علاوة على التميز الخليجي. وبالنسبة لبطولة الشيخ محمد بن خالد الدولية لكرة اليد، تم اقتراح شهر سبتمبر من العام الحالي لإقامة البطولة في نادي الشارقة الرياضي، والتأكيد على توفير كل متطلباتها مبكراً، وهنأت اللجنة عادل صالح الحمادي عضو مجلس الإدارة على رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة. أما بالنسبة لبطولة الشارقة الدولية لكرة السلة فتمت التوصية بإقامتها قبل انتهاء بطولة الدوري لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاعبين، بدلاً من تنظيمها خلال سبتمبر أو نوفمبر المقبلين. وأكد عبداللطيف الفردان سعي اللجنة لتوفير كل ما يمكن لأندية الإمارة لتطوير مخرجات الألعاب الجماعية عطفاً على الإمكانات المتوفرة، وقال: إن الشارقة تتمتع بسمعة دولية كبيرة في تنظيم البطولات، والمحافظة عليها تقتضي مواصلة التميز على كل الصعد، بالإضافة إلى التمثيل المشرف بالسعي لتحقيق المراكز الأولى دائماً.

الإمارات
الشارقة
الألعاب الجماعية
مجلس الشارقة الرياضي
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