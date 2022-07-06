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سفارة الإمارات في برلين تستضيف وفد «الأولمبياد الخاص»
لقطة جماعية للوفد في برلين (الاتحاد)
7 يوليو 2022 00:31

برلين (الاتحاد)

شارك وفد مكون من 60 عضواً من برامج الأولمبياد الخاص في اجتماع مديري الوفود قبل انطلاق الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص 2023، والتي ستستضيفها برلين.
ونظمت سفارة دولة الإمارات في برلين فعالية «الدبلوماسية الرياضية» لتأكيد التزام دولة الإمارات في تعزيز ودمج أصحاب الهمم في المجال الرياضي، وتسليط الضوء على الإنجازات الذي حققتها دورة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، والتي استضافتها أبوظبي عام 2019 في تمكين المشاركين من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية.
وألقى عبد الله علي الهاملي رئيس قسم الشؤون السياسية في سفارة دولة الإمارات في برلين كلمة أمام ممثلي الدول والهيئات المشاركة، أشاد خلالها بالعمل المشترك بين الهيئات والجهات الدولية لإنجاح استضافة الألعاب العالمية برلين 2023.
كما سلط الضوء على تأثير الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية الأخيرة التي استضافتها دولة الإمارات، وأكد أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين الإماراتي والألماني في المجال الرياضي قبيل مشاركة دولة الإمارات في دورة الألعاب العالمية برلين 2023.
من جهته، تحدث عمرو بدوي، رئيس وحدة الرياضة والتدريب في الأولمبياد الخاص الإماراتي، عن أهم نتائج الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، وأهمية الرياضة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وجرى خلال الفعالية، تكريم ممثلي الهيئات الدولية المشاركة بحضور كاترين كوينين، مديرة مشروع الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة برلين 2023. كما حضر ممثلو برنامج سارجنت شرايفر جلوبال ماسنجر والهيئة الدولية للأولمبياد الخاص.

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الأولمبياد الخاص الإماراتي
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