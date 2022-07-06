جارديم: عودة البطولات مشروعي مع «الفرسان»

رضا سليم (دبي)

أعرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب فريق شباب الأهلي الجديد والذي تولى المهمة خلفاً للمدرب السابق مهدي علي عن سعادته بقيادة «الفرسان» في الموسم الجديد، مؤكداً أن قدومه إلى الإمارات وتولي مسؤولية كبيرة كبير بهذا الحجم من أجل مشروع كبير وهو عودة البطولات للنادي وتركيزه في الفترة المقبلة على تجهيز اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة استعداداً للموسم الجديد.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالمركز الإعلامي باستاد راشد وحضره عدد كبير من جماهير الفرسان قبل انطلاق الحصة التدريبية الأولى للفريق استعدادا للموسم الجديد: فخور بتوقيعي على عقد تدريب الفرسان هو فريق كبير على مستوى الخليج والإمارات، وينافس على البطولات وهو ما يمنحني حافزاً للعمل معه، ومن الأمور الإيجابية هي فوز فريق تحت 21 سنة بلقب الدوري في آخر موسمين.

وحول تجهيزات الموسم الجديد قال: يجب أن يكون هناك توازن في كافة المراكز ونحن نسعى لتكوين فريق قوي ينافس على البطولات، ويجب أن نقاتل حتى نحقق الانتصارات وأن يتم تطوير اللاعبين الموجودين في الفئات السنية والشباب، ونستعين بخدماتهم بما يخدم مستقبل الفريق في السنوات المقبلة ولكن هذا لا يبعدنا عن طموحاتنا وجئت إلى هنا من المركز الأول وكل الأندية التي عملت بها من قبل حققت المركز الأول وأحب دبي والإمارات ولكن كرة القدم هي الأهم والمشروع مع إدارة النادي عودة البطولات، وبالتالي سيكون فريقنا منافسا على كل البطولات.

وأضاف: من يعرف تاريخي يدرك أنني أهتم بالشباب وسبق لي أن خرجت عدداً كبيراً من اللاعبين والأهم أن نثق في الشباب ونمنحهم الفرصة للمشاركة، ولكن ليس من مسؤوليتهم البطولات.

وتحدث حول برنامج الإعداد وقال: فترة الإعداد 15 إلى 20 يوماً في دبي سنعمل خلال هذه الفترة على تحليل الفريق، ثم سنتوجه إلى المعسكر في صربيا في 28 المقبل لمدة 4 أسابيع ونخوض خلاله بعض المباريات الودية، بينما سنعود إلى دبي لخوض فترة إعداد لمدة 10 أيام قبل بدء الموسم.

وحول مواجهة الهلال فريقه السابق في ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا قال: هذه المرحلة لازالت مبكرة وسيكون الفريق قد وصل لمستوى جيد وطبيعي أن تكون البطولة القارية ضمن اهتماماتنا ونركز أن يكون فريقنا جاهزاً في سبتمبر من أجل انطلاقة الموسم والتفكير في آسيا سيأتي لاحقاً.

وحول الاستعانة لاعبين جدد، قال: أي فريق يحتاج إلى لاعبين من أصحاب الإمكانات العالية واجتمعت مع الإدارة من أجل الوصول إلى أفضل القرارات التي تخدم الفريق، وهذا أمر مهم للنادي، وليس شرطا أن يكونوا نجوما المهم أن يكون اللاعب في مستوى جيد والفوز بالبطولات يحتاج إلى التعاقد مع لاعبين يمتلكون إمكانات عالية، واجتمعت مع إدارة النادي لبحث احتياجات الفريق في الموسم المقبل، واتخاذ القرارات المناسبة بالنسبة للتعاقدات الجديدة.

ورد على سؤال حول الضغوط الجماهيرية، في الأندية الكبيرة وكيف يتعامل معها قال: الجمهور رقم واحد والفوز لا يولد الضغوط ولديّ حب لكرة القدم في أي مكان عملت فيه في فرنسا أو البرتغال أو اليونان أو الهلال السعودي، ومن جمال كرة القدم أن تلعب من أجل الفوز، ولكن تفكيري في الوقت الحالي بناء فريق قوي ينافس على البطولات.