اتفاقية تعاون بين رابطتي المحترفين الإماراتية والمصرية

القاهرة (الاتحاد)

أبرمت رابطة المحترفين الإماراتية، اتفاقية تعاون وشراكة مع رابطة المحترفين المصرية، تهدف إلى نقل الخبرات وتبادل المعرفة بين الجانبين، حضر توقيع الاتفاقية، التي وقعت اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، وأحمد دياب رئيس مجلس إدارة رابطة المحترفين المصرية، بحضور جيروم بيرلميوتر رئيس روابط كرة القدم العالمية، والمسؤولين في الرابطتين الإماراتية والمصرية، ورجال الصحافة والإعلام.

وتنبع هذه الخطوة من الرؤى المشتركة لقيادة البلدين، وتأتي استمراراً لتعزيز العلاقات الأخوية، التي تجمع دولة الإمارات، والشقيقة جمهورية مصر العربية، في مختلف المجالات، ومنها المجال الرياضي، إلى جانب حرص الرابطة الإماراتية على تعزيز أواصر التعاون مع سائر الروابط الكروية، لتحقيق المزيد من خطوات التقدم والتطور والنجاح، بما يحقق الأثر الإيجابي، في ظل مواكبة التغيرات والتطورات التي طرأت على منظومة كرة القدم عالمياً.

وأقدمت الرابطة على توقيع الاتفاقية لإيمانها بتجذر العلاقة الكروية بين البلدين، وما تتمتع به الكرة المصرية من خبرات، وما تحظى به من جماهيرية هائلة.

في المقابل، ستمكن الاتفاقية رابطة المحترفين المصرية، من الاطلاع والاستفادة من الخطوات التي أنجزتها رابطة المحترفين الإماراتية، منذ تطبيقها لمعايير الاحتراف قبل أربعة عشر عامًا، بما جعلها في مصاف الروابط المتقدمة والمحترفة بامتياز آسيوياً وعربياً، وكذلك تطوير الجوانب الإدارية والفنية والتسويقية، ومواصلة النهوض بكرة القدم في البلدين، وفق معايير متقدمة على سلم الاحتراف، وتطبيق مفهوم "صناعة كرة القدم" بما يخدم الأهداف والرؤى المشتركة للجانبين.