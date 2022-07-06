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أحمد بن حشر: إدراج الرماية في «الرياضات ذات الأولوية» مسؤولية كبيرة
أحمد بن حشر: إدراج الرماية في «الرياضات ذات الأولوية» مسؤولية كبيرة
6 يوليو 2022 19:55

رضا سليم (دبي)
عقد اتحاد الرماية برئاسة الشيخ أحمد بن محمد بن حشر آل مكتوم اجتماعه الثاني بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي لمناقشة جدول الأعمال في مقدمته اعتماد الحقائب الإدارية، التي تم طرحها في الاجتماع الأول بتعيين ربيع احمد العوضي نائباً لرئيس الاتحاد، وهند إبراهيم الحوسني أميناً عاماً للاتحاد، وطلال هندي مديراً تنفيذياً للاتحاد وخالد سعيد الكعبي مديراً فنياً.
وبرز على طاولة الاجتماعات قرار المجلس التنسيقي للرياضة بالهيئة العامة للرياضة بإدراج الرماية ضمن الرياضات ذات الأولوية، كما تمت مناقشة تقارير اللجان العاملة خاصة اللجنة الفنية التي يترأسها ربيع العوضي وحسين علي حمد الجنيبي رئيس لجنة الفرق والمنتخبات.
ووجه الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرماية الشكر إلى اللجنة الأولمبية الوطنية على استضافة الاجتماع الثاني للاتحاد، مؤكداً أن الاجتماع شهد مناقشة تقارير اللجان والتي تسير في اتجاه واحد نحو نشر رياضة الرماية، وتوعية الجمهور والنهوض باللعبة على المستوى العالمي والأولمبي من خلال 3 قطاعات الناشئين والموهوبين والمخضرمين الكبار.
وأضاف: «لدينا هدف وهو التعاون مع الأندية والمؤسسات وإدراج الرماية ضمن أنشطتها ونحن مقبلون على أولمبياد باريس 2024 بعد عام ونصف، واعتبر أن الفترة الزمنية المتبقية يوم ونصف فقط، ولا بد من تطوير الرماية الحالية ولكن الوصول للأولمبياد أو الفوز بميدالية صعب ورغم الحظوظ موجودة بنسبة بسيطة ولدينا 3 رماة يمثلون الأمل في «الشوزن»، ونركز عليهم لتطوير مستوياتهم وعلى المدى البعيد، هدفنا الناشئون والمدارس».
وعن اختيار الرماية ضمن الألعاب ذات الأولوية قال: «الاختيار يمثل مسؤولية كبيرة علينا، ولكن كان هدفنا في مجلس الإدارة أن نكون في المقدمة في هذه الألعاب، وأن نكون عند حسن ظن المسؤولين».
وأشار إلى أن الاجتماع ركز على توزيع الحقائب الإدارية، وإن كان التوزيع من الاجتماع الماضي وتم اختيار هند الحوسني لتكون الأمين العام للاتحاد، ونحن نتعامل من منظور الكفاءات الوطنية للدفع بها للأمام.

أحمد بن حشر
الرماية
اتحاد الرماية
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