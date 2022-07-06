روسيا تدافع عن القبض على جراينر

موسكو(د ب أ)

دافعت روسيا عن القبض على لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني جراينر، التي تخضع حالياً لمحاكمة على خلفية زعم بحيازتها مخدرات، بينما ألمحت إلى احتمالية العفو عنها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية أليكسي زايتزيف في موسكو: إن محاولة تصوير القضية كما لو أنه تم القبض على المرأة الأمريكية بصورة غير قانونية لا يصمد أمام النقد. لقد تم انتهاك القانون.

وذكر أن الرياضية «31 عاماً» متهمة بانتهاك خطير للقانون، يمكن أن تتم معاقبتها عليه بما يصل إلى السجن 10 أعوام.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه بعد أن تتم إدانتها، يمكن لجراينر أن تطعن على قرار القاضي أو تكتب التماساً للعفو عنها، وفي روسيا، يتعين على أي شخص يقدم طلب عفو إلى الرئيس الروسي أن يعترف بجرمه.

وتم القبض على جراينر في مطار موسكو في 17 فبراير بعد اتهامها بحيازة زيت القنب بين أمتعتها. وتلعب البطلة الرياضية الحائزة على ميداليتين ذهبيتين في الألعاب الأولمبية ونجمة فريق "فينيكس ميركوري" في روسيا في فترة توقف الدوري الأميركي.