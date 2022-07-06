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هاليب تحلم باللقب الثالث
هاليب تحلم باللقب الثالث
6 يوليو 2022 18:31

لندن (أ ف ب)

بلغت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالمياً سابقاً و18 راهناً، نصف نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، للمرة الثالثة في مسيرتها، بفوزها على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-2 و6-4، بعد ثلاث سنوات من تتويجها باللقب على العشب الانجليزي.
وبعمر الثلاثين، تبحث هاليب عن ثالث ألقابها الكبرى، علماً أنها متوجة في رولان جاروس الترابية عام 2018، وهي تلاقي في المربع الأخير الكازخستانية إيلينا ريباكينا الفائزة على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش 4-6 و6-2 و6-3، والتي بلغت نصف نهائي أول بطولة كبرى في مسيرتها.
قالت هاليب: من الجميل أن تعود إلى نصف النهائي، أنا متأثرة جداً.
تابعت: لعبت ضد خصم قوي جداً اليوم، كانت قادرة على إرسال كرات صاروخية في النهاية.
لكن الأميركية تأخرت بسرعة في النتيجة، وحاولت في المجموعة الثانية العودة إلى أجواء المباراة بتقليص الفارق إلى 4-5، لكن الرومانية المخضرمة حسمت المواجهة.
تابعت هاليب: تعيّن عليّ البقاء صلبة على قدمي اللتين ساعدتاني اليوم. كنت بحاجة أيضاً إلى إرسالي. سارت الأمور على ما يرام وأنهيت المواجهة بشكل جيد.
لم تخسر أي مجموعة حتى الآن في البطولة، وهي اللاعبة الأقل تواجداً، من حيث الوقت، في أرض الملعب. فبعدما خاضت 4 ساعات و35 دقيقة في أربع مباريات، أنهت مباراة اليوم في ساعة و3 دقائق لتخطي أنيسيموفا.
أضافت هاليب التي تعمل منذ أبريل الماضي مع باتريك موراتوجلو المدرب السابق للأميركية سيرينا وليامز: أقدّم أفضل مستوياتي في التنس، دون أي شك. أحاول استعادة ثقتي بنفسي.

سيمونا هاليب
ويمبلدون
رولان جاروس
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