«الشارقة لرياضة المرأة» تتعاون مع «دولي الريشة الطائرة»

الشارقة (الاتحاد)

وقعت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يتم بموجبها تفعيل أوجه التعاون في تطوير مسار اللاعبات ومشاركة المعرفة عبر تقديم أفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تقديم الإرشادات اللازمة للأحداث الرياضية الخاصة باللعبة على المستويات كافة وتقديم الدعم عند تنظيمها.

وشهد توقيع الاتفاقية كلّ من أعضاء اللجنة التنفيذية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الدكتور عبد العزيز النومان، وموزة الشامسي، ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة نورة النومان عضو اللجنة التنفيذية للمؤسسة واين رايت مدير إدارة التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة، بحضور جعفر إبراهيم مدير التطوير الإقليمي بالاتحاد الدولي للعبة.

كما حضر توقيع الاتفاقية هند الحوسني نائب مدير عام نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة صباح اليوم بمقرها في إمارة الشارقة لإطلاق مشروع الريشة الطائرة في المؤسسة، وإدراجها ضمن قائمة الرياضات المعتمدة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة النسائية وتنويع الألعاب الرياضية، بما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة الطموّحة الهادفة إلى استقطاب أكبر عدد من الموهوبات في مختلف الألعاب، وتشييد أجيال واعدة على صعيد الرياضات الأولمبية تحمل مسؤولية تمثيل الوطن في مختلف المحافل، وتترجم مساع المؤسسة الحثيثة لرفد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر في جميع الرياضات.