الخميس 7 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«الشارقة لرياضة المرأة» تتعاون مع «دولي الريشة الطائرة»
«الشارقة لرياضة المرأة» تتعاون مع «دولي الريشة الطائرة»
6 يوليو 2022 18:01

الشارقة (الاتحاد)
وقعت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يتم بموجبها تفعيل أوجه التعاون في تطوير مسار اللاعبات ومشاركة المعرفة عبر تقديم أفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم، إضافة إلى تقديم الإرشادات اللازمة للأحداث الرياضية الخاصة باللعبة على المستويات كافة وتقديم الدعم عند تنظيمها.
وشهد توقيع الاتفاقية كلّ من أعضاء اللجنة التنفيذية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، الدكتور عبد العزيز النومان، وموزة الشامسي، ووقع الاتفاقية من جانب المؤسسة نورة النومان عضو اللجنة التنفيذية للمؤسسة واين رايت مدير إدارة التطوير بالاتحاد الدولي للريشة الطائرة، بحضور جعفر إبراهيم مدير التطوير الإقليمي بالاتحاد الدولي للعبة.
كما حضر توقيع الاتفاقية هند الحوسني نائب مدير عام نادي الشارقة الرياضي للمرأة، ونورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة صباح اليوم بمقرها في إمارة الشارقة لإطلاق مشروع الريشة الطائرة في المؤسسة، وإدراجها ضمن قائمة الرياضات المعتمدة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة النسائية وتنويع الألعاب الرياضية، بما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة الطموّحة الهادفة إلى استقطاب أكبر عدد من الموهوبات في مختلف الألعاب، وتشييد أجيال واعدة على صعيد الرياضات الأولمبية تحمل مسؤولية تمثيل الوطن في مختلف المحافل، وتترجم مساع المؤسسة الحثيثة لرفد المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر في جميع الرياضات.

الشارقة لرياضة المرأة
الريشة الطائرة
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
عربي ودولي
جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
اليوم 01:55
عبدالله بن زايد خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وإندونيسيا استراتيجية
اليوم 01:45
أرشيفية
عربي ودولي
اليمن: مواقف الإمارات خالدة في الذاكرة
اليوم 01:44
أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي (من المصدر)
الإمارات
أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©