الخميس 7 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
ديمبيلي يطلب جولة جديدة من المفاوضات
ديمبيلي يطلب جولة جديدة من المفاوضات
6 يوليو 2022 17:43

برشلونة (أ ف ب)

أكد رئيس برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، خوان لابورتا أن الجناح الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي المنتهي عقده نهاية الشهر الماضي "يريد مواصلة الحديث" مع النادي الكتالوني.
وقال لابورتا خلال مؤتمر صحفي لتقديم لاعب الوسط الجديد الدولي الإيفواري فرانك كيسييه، المنضم إلى صفوف النادي في صفقة انتقال حر من ميلان الإيطالي: عثمان لم يعد لاعب كرة قدم في برشلونة، لكننا قدمنا له عرضًا. لم يقبله بعد، لكنه يريد مواصلة الحديث. نحن، سنواصل الحديث، على الأقل في الوقت الحالي.
وأضاف رئيس برشلونة الذي أكد أنه ليس في عجلة من أمره: ليس لدينا موعد محدد. نحن في حالة من عدم اليقين، موضحاً: في الوقت الحالي لا يمكننا إبرام صفقات. نحن نتحدث مع لاعبين مهتمون بالتعاقد معهم من أجل انتظارنا.
كما أكد لابورتا أن لاعب الوسط الهولندي فرنكي دي يونج الذي تطمح العديد من الأندية الإنجليزية إلى التعاقد معه بينها مانشستر يونايتد، ليس للبيع.
وقال: إنه لاعب في برشلونة، ولا نريد بيعه، ما لم تكن هناك ضرورة أو مصلحة. نعلم أنه تلقى عروضًا. إذا كانت تلك العروض تهمنا، فسننظر إليها، لكن في الوقت الحالي، لن نبيعه.
واعترف رئيس البلاوجرانا أيضًا بتناول الغداء مع البرتغالي جورج منديز، وكيل أعمال مواطنه النجم كريستيانو رونالدو الذي يريد مغادرة فريقه مانشستر يونايتد وفقًا للصحافة الإنجليزية.
وقال: ناقشنا سوق الانتقالات بشكل عام، لكنني لن أحدد ما إذا تحدث معي عن لاعب أو آخر على وجه الخصوص.

برشلونة
عثمان ديمبيلي
فرينكي دي يونج
رونالدو
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
عربي ودولي
جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
اليوم 01:55
عبدالله بن زايد خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وإندونيسيا استراتيجية
اليوم 01:45
أرشيفية
عربي ودولي
اليمن: مواقف الإمارات خالدة في الذاكرة
اليوم 01:44
أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي (من المصدر)
الإمارات
أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©