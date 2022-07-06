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كيسي: تشافي سبب اختياري لبرشلونة
كيسي: تشافي سبب اختياري لبرشلونة
6 يوليو 2022 17:15

برشلونة (رويترز)

قال فرانك كيسي لاعب خط وسط كوت ديفوار، إن فرصة اللعب تحت قيادة المدرب تشافي هرنانديز شكلت عاملاً حاسماً في قراره بالانضمام إلى برشلونة، في صفقة انتقال حر بعد مغادرته ميلان.
وقال كيسي في مؤتمر صحفي بعد توقيعه لعقد حتى يونيو 2026: عندما يتصل بك مدرب عظيم مثله، فإنك ترى أن الأمر يستحق ما تبذله من جهد وعناء. أنا سعيد حقاً لكوني جزءاً من هذه العائلة وهذا النادي الرائع. أريد حقاً مقابلة زملائي في الفريق والطاقم التدريبي والبدء في العمل على الفور.
ورحل اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً عن ميلان بنهاية عقده في يونيو الماضي، بعد أن ساعد النادي في الفوز بأول لقب له في دوري الدرجة الأولى الإيطالي منذ 11 عاماً الموسم الماضي. وخاض كيسي 58 مباراة دولية مع منتخب بلاده.
وقال كيسي، الذي يمكنه اللعب في الهجوم والدفاع باعتباره لاعب خط وسط متعدد المهام، إنه لم يكن لديه مركز مفضل على أرض الملعب وكان منفتحاً على مساعدة فريقه أينما احتاج مدربه.
وقال كيسي: أنا تحت تصرف تشافي، وسيكون هو من سيقرر مركزي هنا في برشلونة. سأعمل على تقديم أفضل ما لدي في أي مركز ألعب فيه. عندما يبدأ اللاعب في اللعب، لا يتراجع مستواه أبداً. نحن نحاول دائما تحسين مستوانا.
كما أعلن برشلونة عن التعاقد مع مدافع الدنمرك أنديرس كريستيانسن، الذي سينضم إلى النادي في صفقة انتقال حر من تشيلسي.
وقال رئيس النادي خوان لابورتا، الذي ورث أزمة مالية عميقة تفاقمت بسبب جائحة كورونا بعد انتخابه العام الماضي لفترة ثانية، إن الفريق يبحث عن المزيد من اللاعبين الذين «يريدون حقاً اللعب لبرشلونة».
ويواجه برشلونة المقيد بقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة برابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني صعوبة في التعاقد مع لاعبين جدد.
وقال لابورتا في المؤتمر الصحفي: لا أستطيع تحديد عدد التعاقدات الأخرى التي سنكون قادرين على القيام بها. موضحاً أنهم بحاجة لتفعيل الإجراءات التي تم إقرارها الشهر الماضي لتحسين الوضع المالي للنادي. 

تشافي
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