الخميس 7 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«كايو» يرفض الراحة قبل العودة إلى «بيت الملك»
«كايو» يرفض الراحة قبل العودة إلى «بيت الملك»
6 يوليو 2022 17:00

علي معالي (دبي)
رفض البرازيلي كايو لوكاس أن يمنح نفسه راحة كاملة خلال الفترة الماضية، حيث تدرب بمنتهى القوة مع معد بدني خاص به حتى يدخل مرحلة الإعداد للموسم الجديد، والتي تنطلق يوم العاشر من الشهر الجاري بمنتهى القوة.
حافظ كايو لوكاس خلال الفترة الماضية على جزء كبير من لياقته البدنية، سواء بالتدريبات في الهواء والجري لمسافات أو داخل صالة الجيم من خلال برنامج منظم حرص اللاعب على تطبيقه بشكل جيد.
ويبدو أن الحالة المعنوية للاعب مرتفعة للغاية، خاصة أن هناك حالة رضاء كامل على ما قدمه اللاعب خلال الموسم الماضي، حيث كان من أفضل وأبرز اللاعبين الأجانب بصفوف «الملك»، وأظهر مستوى متميزاً، سواء في تسجيل الأهداف في دوري أدنوك للمحترفين والتي وصل عددها إلى 14 هدفاً إضافة إلى 6 تمريرات ذهبية وهي نسبة أهداف الأعلى في مشوار كايو الاحترافي بمسابقة الدوري.
وكان اللاعب قد سجل 12 هدفاً مع العين بالدوري في موسمه الأول مع «الزعيم» موسم 2016-2017، وقبلها سجل 10 أهداف مع «كاشيما الياباني» في 2015.
ويخطط كايو لأن يكون موسمه المقبل هو الأفضل مع «الملك»، خاصة أن الروماني كوزمين يبني عليه الكثير من الطموحات لقيادة الفريق لتحقيق الألقاب.
وخلال الموسم الماضي، لعب كايو لوكاس 20 مباراة في دوري أدنوك، بواقع 1657 دقيقة، ولعب أساسياً في 18 مباراة، وحصل خلال الموسم على 8 بطاقات صفراء هي الأكثر في تاريخه الاحترافي.

كايو لوكاس
الشارقة
أولاريو كوزمين
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
عربي ودولي
جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
اليوم 01:55
عبدالله بن زايد خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وإندونيسيا استراتيجية
اليوم 01:45
أرشيفية
عربي ودولي
اليمن: مواقف الإمارات خالدة في الذاكرة
اليوم 01:44
أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي (من المصدر)
الإمارات
أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©