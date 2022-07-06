«كايو» يرفض الراحة قبل العودة إلى «بيت الملك»

علي معالي (دبي)

رفض البرازيلي كايو لوكاس أن يمنح نفسه راحة كاملة خلال الفترة الماضية، حيث تدرب بمنتهى القوة مع معد بدني خاص به حتى يدخل مرحلة الإعداد للموسم الجديد، والتي تنطلق يوم العاشر من الشهر الجاري بمنتهى القوة.

حافظ كايو لوكاس خلال الفترة الماضية على جزء كبير من لياقته البدنية، سواء بالتدريبات في الهواء والجري لمسافات أو داخل صالة الجيم من خلال برنامج منظم حرص اللاعب على تطبيقه بشكل جيد.

ويبدو أن الحالة المعنوية للاعب مرتفعة للغاية، خاصة أن هناك حالة رضاء كامل على ما قدمه اللاعب خلال الموسم الماضي، حيث كان من أفضل وأبرز اللاعبين الأجانب بصفوف «الملك»، وأظهر مستوى متميزاً، سواء في تسجيل الأهداف في دوري أدنوك للمحترفين والتي وصل عددها إلى 14 هدفاً إضافة إلى 6 تمريرات ذهبية وهي نسبة أهداف الأعلى في مشوار كايو الاحترافي بمسابقة الدوري.

وكان اللاعب قد سجل 12 هدفاً مع العين بالدوري في موسمه الأول مع «الزعيم» موسم 2016-2017، وقبلها سجل 10 أهداف مع «كاشيما الياباني» في 2015.

ويخطط كايو لأن يكون موسمه المقبل هو الأفضل مع «الملك»، خاصة أن الروماني كوزمين يبني عليه الكثير من الطموحات لقيادة الفريق لتحقيق الألقاب.

وخلال الموسم الماضي، لعب كايو لوكاس 20 مباراة في دوري أدنوك، بواقع 1657 دقيقة، ولعب أساسياً في 18 مباراة، وحصل خلال الموسم على 8 بطاقات صفراء هي الأكثر في تاريخه الاحترافي.