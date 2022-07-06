برشلونة يقدم صفقته الجديدة للإعلام

برشلونة (د ب أ)

قدم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، لاعبه الجديد الإيفواري فرانك كيسي أمام وسائل الإعلام.

ونشر برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، مجموعة من مقاطع الفيديو لفرانك كيسي خلال استعراض مهاراته بالكرة، وكذلك خلال مراسم توقيع العقد مع خوان لابورتا رئيس النادي.

كذلك نشر النادي مقطع فيديو لاستقبال لابورتا لأسرة اللاعب، قبل نقل المؤتمر الصحفي.

وكان برشلونة أعلن الاثنين تعاقده مع فرانك كيسي في صفقة انتقال حر، إثر نهاية عقده مع ميلان الإيطالي، وذلك لمدة أربعة أعوام.

وقال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، خلال تقديم اللاعب: نرحب بكيسي وكل عائلته في النادي. نحن سعداء للغاية بهذه الصفقة. ومن جانبه قال كيسي: أنا سعيد للغاية بأنني جزء من هذه العائلة الكبيرة وهذا النادي الكبير.

وأضاف: أتطلع إلى لقاء جميع أعضاء الجهاز الفني. وأتطلع بحماس شديد إلى لقاء زملائي وبدء التدريبات... إنني قادم لهذا النادي الرائع وأتطلع إلى استعراض ما يمكنني تقديمه.