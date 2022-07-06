أندية دبي تخطط لتحقيق المزيد من الإنجارات

دبي (الاتحاد)

أكد المدراء التنفيذيون وقادة الفرق في أندية دبي أن الإنجازات التي تحققت في الرياضات الجماعية والفردية خلال الموسم الماضي، وألقاب البطولات المختلفة التي تم تحقيقها وزينت كؤوسها ودروعها صالة المناسبات في مجلس دبي الرياضي، لن تكون نهاية الطموح ولا قمة الإنجاز بالنسبة لهم، وإنما ستكون محطة مهمة تليها محطات أكبر في سجلات الإنجازات واعتلاء منصات التتويج في مختلف البطولات.

وعبر المدراء التنفيذيون عن ارتياحهم بالنتائج التي تحققت للفرق في مختلف الألعاب الجماعية والفردية، وشكروا مجلس دبي الرياضي على الدعم والتعاون الكبير مع الأندية لتطبيق خطط العمل، وعلى الاحتفاء بهم وتهنئتهم بإنجازاتهم وتحفيزهم على تقديم المزيد خلال المواسم المقبلة، وأكدوا أن أندية دبي تضم العديد من المواهب الوطنية التي لعبت دوراً بارزاً في تحقيق هذه النتائج.

وقال علي البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا: «أشكر مجلس دبي الرياضي على هذه الحفاوة والترحيب في هذا الحفل، وهو دليل على أن مجلس دبي الرياضي يتابع كل أنشطة وإنجازات الأندية ويقدر أصحاب الإنجازات، ونطمح في نادي حتا أن نفوز بألقاب كثيرة في المواسم المقبلة».

وتقدم أحمد محمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة الألعاب الرياضية بنادي النصر، بالشكر إلى مجلس دبي الرياضي على الحفل والتكريم الرائع الذي يحمل العديد من المعاني الجميلة، وقال: «هذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل جاءت بعد جهد كبير وعمل جماعي منظم من قبل الإدارة والمدربين والإداريين واللاعبين، وأشكر إدارة نادي النصر التي وفرت كل سبل الدعم للفرق حتى تتمكن من تحقيق هذه النتائج الطيبة، كما أشكر جميع العاملين على جهودهم التي بذلوها خلال هذا الموسم الجميل، وأبارك للأندية الأخرى على النتائج التي حققوها والتنافس الشريف في كافة الألعاب».

وقال أحمد سعيد النعيمي مدير الألعاب الجماعية والفردية في نادي الوصل: «نشكر مجلس دبي الرياضي على هذا التجمع الطيب الذي جمع الفرق التي حققت إنجازات خلال الموسم الماضي، ونجتمع سوياً لننظر للمستقبل ونحاول كل عام أن نحقق نتائج أفضل في الموسم المقبل».

وقال خالد محمد درويش مدير صالات الرياضة في نادي شباب الأهلي: أشكر مجلس دبي الرياضي على هذا الحفل المميز، الحمد لله استطعنا تحقيق ألقاب جميع البطولات على المستوى المحلي باستثناء لعبة واحدة، فنحن نعمل في نادي شباب الأهلي على استراتيجية دقيقة لتحقيق الفوز في مختلف الألعاب، ونسعى مستقبلاً للمنافسة على ألقاب البطولات الدولية.

وأكد قيس عمر الشبيبي لاعب نجم فريق كرة السلة بنادي شباب الأهلي، أن الموسم المنصرم كان استثنائياً حققنا فيه ثلاث بطولات، هي كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة والدوري العام، وقال: «لقد كان موسماً صعباً، لكن بتكاتف الجميع استطعنا تحقيق هذه الألقاب، ونستعد حالياً للبطولة الخليجية المقبلة، ونسعى لتحقيق المزيد من البطولات في الموسم المقبل، إن شاء الله».

ومن جانبه قال عدنان المرزوقي كابتن فريق كرة الطائرة في نادي النصر: «حققنا عدة ألقاب في الموسم الماضي، هي كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة وكأس السوبر الإماراتي وكنا وصيف الدوري، رغم صعوبة الموسم، وكان تنافسنا شديداً بيننا وبين شباب الأهلي الذي حصل على لقب الدوري، إلا أن الموسم كان فيه حماس كبير واستطعنا بفضل العمل الجماعي تحقيق هذه النتائج الإيجابية».

وقال ماجد خميس المازمي «كابتن» شباب الأهلي لكرة الطائرة: «لقد كان موسماً رائعاً وكانت المنافسة قوية بيننا وبين النصر وحصلنا على الدوري، ونشكر مجلس دبي الرياضي على هذا الاحتفال الجميل، وهذا الأمر ليس غريباً على مجلس دبي الرياضي الذي عودنا دائماً على الاحتفال بالمتميزين، وسنعمل على تحقيق المزيد من الإنجازات في المواسم المقبلة».

وقال حمدان حسن لاعب دراجات هوائية من شباب الأهلي بطل الإمارات وحامل لقب البطولة العربية، فرقي ضد الساعة: «أتمنى الخير لجميع رياضيي الإمارات، وأتمنى أن يكونوا أبطالاً في مختلف المحافل الرياضية ويستطيعوا تحقيق أحلامهم، مثلما أنا أحلم بأن أكون بطل عالم، وهو الأمر الذي علمه لنا قادتنا بأنه لا يوجد شيء اسمه مستحيل، وأنصح كافة أفراد المجتمع بممارسة رياضة الدراجات الهوائية الرائعة».