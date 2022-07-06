فلاح «العين».. صفقة «الميركاتو» الأبرز «فنياً»

سلطان آل علي (دبي)

أعلن نادي العين عودة لاعبه الشاب فلاح وليد، المعار إلى خورفكان، لصفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد.

ويعد فلاح أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في الموسم الماضي، بل ويعتبر حتى اللحظة أهم صفقة في «الميركاتو» الصيفي فنياً.

لقد قدّم فلاح وليد موسماً مميزاً جداً مع خورفكان على الجانب الفردي، فرغم تراجع مستويات فريقه إلّا أنه حافظ على تميزه.

وخاض فلاح 24 مباراة بمجموع دقائق لعب يصل إلى 1742 دقيقة، وهو ثالث أكثر اللاعبين مشاركة في خورفكان.

ويعد وليد النجم الأول في الفريق بعد البرازيلي دودو، حيث إنه الأعلى بالفريق في التمرير بـ690 تمريرة صحيحة منها ما يقارب النصف في منطقة المنافس، كما أنه الأكثر استعادة للكرة وقطعاً للتمريرات بـ112 و32 مرة.

وعلى مستوى التدخلات الناجحة فهو الأفضل في خورفكان بـ30 تدخلا، كما يأتي سادساً على مستوى الدوري بأكمله. وفي الالتحامات الناجحة لا يوجد لاعب من خورفكان يتفوق عليه بـ129 التحاما، وهو في المركز الـ 15 بين لاعبي الدوري.

ولا يخفى على أحد حاجة العين للاعب ارتكاز يغطي الضعف الفني المتواجد.

ويمثل فلاح حلاً جيداً للفريق، فإذا قارنا بينه وبين لاعبي خط وسط العين فسنجد أنهم يتفوقون في التمرير بشكل أكبر حيث إن برمان مرر 1113 تمريرة صحيحة، ويحيى نادر 999 تمريرة، ثم فلاح وليد 690 تمريرة.

أما إذا أتينا إلى الالتحامات فإن مجموع التحامات يحيى نادر وأحمد برمان معاً سيبلغ 105 فقط، بينما فلاح وليد بمفرده ربح 129 التحاماً.

ولا يمكن تجاهل أنّ محمد عباس كسب 71 التحاماً، كما يتفوق فلاح على وسط العين في قطع الكرات بـ32 مرة، بينما برمان 26 ويحيى 20 مرة.

أما التدخلات الناجحة، فقد تميز فلاح بكونه السادس على الدوري بـ30 تدخلا ناجحا. مما يجعله أعلى من محمد عباس (19) تدخل وبرمان (14) ويحيى نادر (8).

ومن الواضح أنّ الجوانب الفنية أعلى من البدنية لدى خط وسط العين، لكن فلاح وليد سيعطي البعد البدني الناقص في منظومة الفريق.