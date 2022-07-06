أنسيلمو يعود إلى الوحدة

الرياض (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري أن البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي، والذي أعير الموسم الماضي إلى النصر، سيكون من الركائز الأساسية بفريق الوحدة في الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصدراً رسمياً في إدارة نادي الوحدة، كشف لها أن اللاعب سيعود إلى النادي الغربي ولا توجد نية لإعارته أو بيع عقده، سواء للنصر أو لأي ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مضيفاً أن عقد إعارته للنصر لم يكن يتضمن بند أفضلية الشراء.

وقال المصدر: لم يحدثنا اللاعب عن رغبة في البقاء بالنصر الموسم المقبل بعد تعاقد الفريق العاصمي مع الفرنسي رودي جارسيا لتدريبه، كذلك لم نتلق طلباً من أي طرف في إدارة الأصفر برغبتهم في شراء عقد البرازيلي، أو تجديد إعارته.

وشارك أنسيلمو مع النصر في 22 مباراة الموسم الماضي، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، في حين لعب الفريق 34 مباراة، في الدوري وكأس الملك والبطولة الآسيوية.