الخميس 7 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
أنسيلمو يعود إلى الوحدة
أنسيلمو يعود إلى الوحدة
6 يوليو 2022 12:30

الرياض (د ب أ) 
ذكر تقرير إخباري أن البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة السعودي، والذي أعير الموسم الماضي إلى النصر، سيكون من الركائز الأساسية بفريق الوحدة في الموسم المقبل.
وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصدراً رسمياً في إدارة نادي الوحدة، كشف لها أن اللاعب سيعود إلى النادي الغربي ولا توجد نية لإعارته أو بيع عقده، سواء للنصر أو لأي ناد آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مضيفاً أن عقد إعارته للنصر لم يكن يتضمن بند أفضلية الشراء.
وقال المصدر: لم يحدثنا اللاعب عن رغبة في البقاء بالنصر الموسم المقبل بعد تعاقد الفريق العاصمي مع الفرنسي رودي جارسيا لتدريبه، كذلك لم نتلق طلباً من أي طرف في إدارة الأصفر برغبتهم في شراء عقد البرازيلي، أو تجديد إعارته.
وشارك أنسيلمو مع النصر في 22 مباراة الموسم الماضي، في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك، في حين لعب الفريق 34 مباراة، في الدوري وكأس الملك والبطولة الآسيوية.

الوحدة
النصر السعودي
الدوري السعودي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
مايكل غوف يغادر مقر الحكومة البريطانية في لندن
عربي ودولي
جونسون يقيل وزيراً دعاه إلى الاستقالة
اليوم 01:55
عبدالله بن زايد خلال لقاء وزيرة خارجية إندونيسيا (تصوير: سعيد جمعوه)
الإمارات
عبدالله بن زايد: علاقات الإمارات وإندونيسيا استراتيجية
اليوم 01:45
أرشيفية
عربي ودولي
اليمن: مواقف الإمارات خالدة في الذاكرة
اليوم 01:44
أمطار على العاصمة أبوظبي - الفاية - وطريق العين أبوظبي (من المصدر)
الإمارات
أمطار على مناطق مختلفة في الدولة
اليوم 01:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©