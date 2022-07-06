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6 ألعاب في مشروع «البطل الأولمبي» للفتيات
6 ألعاب في مشروع «البطل الأولمبي» للفتيات
6 يوليو 2022 13:00

الشارقة (الاتحاد)
تنطلق يوم الثلاثاء المقبل، فعاليات البرنامج الصيفي «فتيات اليوم.. بطلات الغد»، الذي تنظمه مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بالتعاون مع كل من أطفال الشارقة وسجايا فتيات الشارقة التابعين لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.
ويستمر البرنامج الصيفي لنهاية شهر أغسطس المقبل بمشاركة 6 رياضات أولمبية فردية تقام في 6 مواقع، هي مركز الطفل بالرقة ومركز دبا الحصن ومركز الطفل بمغيدر ومركز الطفل بالقرائن، ومركز سجايا بالقرائن ومركز وادي الحلو في مدرسة عائشة بنت عثمان للتعليم الأساسي والثانوي للبنات وذلك للفئة العمرية من 9 إلى 15 سنة.
وتتضمن الرياضات الست المدرجة في البرنامج الصيفي الريشة الطائرة، والتايكواندو، والجودو، والمبارزة، وكرة الطاولة، والقوس والسهم، حيث تم اختيارها تعزيزاً لمسيرة الرياضات الفردية الأولمبية، إضافة إلى انتقاء العناصر الموهوبة فيها والتي سيكشف عنها البرنامج.
وأكدت اللجنة التنفيذية بمؤسسة الشارقة الرياضة المرأة قيمة هذا البرنامج الذي يتميز بتوقيت انطلاقه في ظل نهاية العام الدراسي، وحرص جميع أولياء الأمور على البحث عن الفعاليات والبرامج التي تعزز قدرات ومهارات أبنائهم وبناتهم في مختلف القطاعات ومنها الأنشطة والفعاليات الرياضية، وهو الأمر الذي سيحققه البرنامج ويترجم أهدافه إلى نتائج عملية ملموسة.

مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة
الشارقة
دبا الحصن
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