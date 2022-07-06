«المحترفين» يحذر من الانتهاكات في 7 دول

لندن (رويترز)

حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في كرة القدم، منتسبيه من مخاطر التوقيع لأندية في الصين وتركيا واليونان وعدة دول أخرى بسبب "انتهاكات تعاقدية ممنهجة وواسعة النطاق".

وقال الاتحاد الصيني لكرة القدم في أبريل، إن الأندية التي ستفشل في تسوية جميع الأجور المستحقة بحلول 31 ديسمبر، سيتم طردها من مسابقة الدوري أو استبعادها لدرجة أدنى.

وكان تشونجقينج أثليتيك أحدث فريق ينهار بسبب الديون المتزايدة.

وانسحب تشونجقينج من الدوري الصيني الممتاز وقرر تجميد نشاطه، بسبب زيادة الديون في مايو قبل عشرة أيام من بداية الموسم الجديد.

ووجه لاعبو الفريق رسالة مفتوحة على وسائل التواصل الاجتماعي قالوا فيها إنهم لم يتلقوا رواتبهم.

وقال اتحاد المحترفين إن عدم دفع الرواتب من المشاكل المتكررة في الجزائر والسعودية ورومانيا وتركيا، بينما تتوقف أندية في الدرجة الثانية في اليونان عن العمل دون الوفاء بالديون.

وأظهر بحث نشره اتحاد اللاعبين اليوناني في ديسمبر، أن الأندية في البلاد تدين بأكثر من 25 مليون يورو من الأجور غير المدفوعة.

وأضاف اتحاد المحترفين: العدد المتزايد من الأندية في رومانيا التي تدخل في إجراءات الإفلاس لا يزال له عواقب وخيمة على اللاعبين، مما يدفعهم إلى إجراءات إفلاس لا تنتهي، مع فرصة ضئيلة أو معدومة للحصول على أي تعويض.على مدى العامين الماضيين، كانت اليونان الدولة التي تضم أكبر عدد من اللاعبين الذين يسعون للحصول على بعض رواتبهم غير المدفوعة من صندوق حماية اللاعبين في الفيفا.

وتعاون الاتحاد الدولي «الفيفا» مع اتحاد المحترفين في 2020، لإنشاء صندوق خاص لتقديم تعويضات للاعبين عندما تتعرض أنديتهم لصعوبات مالية أو تتوقف عن العمل.

كما عبر اتحاد المحترفين عن قلقه إزاء العدد المتزايد من اللاعبين الأجانب، الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا لأن الأندية التي توظفهم ترفض تقديم الوثائق المطلوبة لمغادرة البلاد.