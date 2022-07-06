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الحذاء يحرم «الأسطورة» من مونديال القوى
الحذاء يحرم «الأسطورة» من مونديال القوى
6 يوليو 2022 12:08

لندن (رويترز)

ستغيب الفنزويلية يوليمار روخاس، صاحبة الرقم القياسي العالمي في الوثب الثلاثي، عن منافسات الوثب الطويل في بطولة العالم لألعاب القوى هذا الشهر، بعد إلغاء رقمها التأهيلي 6.93 متر لاستخدام حذاء غير مصرح به.
وتخطت بطلة العالم مرتين متتاليتين في الوثب الثلاثي الرقم التأهيلي بالوثب الطويل في يونيو بمنافسات بمدينة وادي الحجارة، وفقاً للاتحاد الدولي لألعاب القوى، لكنها ارتدت حذاء غير مسموح به في المنافسات.
وأضاف الاتحاد الدولي في بيان: حاولت السيدة روخاس المنافسة في الوثب الطويل بعد هذا الحدث للتأهل لبطولة العالم في أوريجون 2022 لكن الإصابة منعتها.
ويسمح بأن يبلغ سُمك نعل الحذاء 20 مليمتراً بحد أقصى في الوثب الطويل و25 مليمتراً في الوثب الثلاثي.
ولم تعلق روخاس الطامحة لتحقيق لقب بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي في الوثب الثلاثي.
وتابع الاتحاد الدولي: ندرك شعور السيدة روخاس وجمهورها بخيبة أمل، لكننا نتطلع لمشاهدتها تنافس في الوثب الثلاثي في أوريجون 2022 وأن تتأهل للمسابقتين في العام المقبل ولبطولة العالم بودابست 2023.
وتنطلق بطولة العالم في يوجين بأوريجون يوم 15 يوليو. 

بطولة العالم لألعاب القوى
مسابقة الوثب العالي
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