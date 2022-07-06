السيتي يتصدر قائمة «الأغلى» في العالم

رضا سليم (دبي)

تصدر مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي، قائمة أغلى 10 أندية في العالم من ناحية القيمة التسويقية بحسب التقرير الذي نشره موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، ووصلت القيمة التسويقية للسيتي إلى مليار و110 ملايين يورو، ليصبح النادي الوحيد الذي تتخطى قيمته حاجز المليار يورو.

ويتفوق مانشستر سيتى على باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يحتل المركز الثاني في قائمة أغلى أندية العالم بقيمة تسويقية بلغت 896 مليون يورو، ويليهما ليفربول في المرتبة الثالثة بقيمة 885 مليون يورو.

واكتفى فريق ريال مدريد بالمركز الرابع في قائمة أغلى 10 أندية في العالم على مستوى القيمة التسويقية بـ 876 مليون يورو وحل بايرن ميونيخ خامساً بـ (859) مليون يورو.

وحل توتنهام سادساً برصيد 858 مليون يورو، فيما تراجع تشيلسي للمركز السابع (730) مليوناً ثم أرسنال ثامناً 698 مليوناً، بينما تراجع برشلونة للمركز التاسع وبلغت قيمته التسويقية 690 ملايين يورو وأتلتيكو مدريد عاشراً برصيد 680 مليوناً.