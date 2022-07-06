الظالعي: نقل مقر «آسيوي الرجبي» إنجاز إماراتي

رضا سليم (دبي)

أعرب قيس الظالعي رئيس الاتحاد الآسيوي للرجبي عن سعادته بقرار الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التي حضرها 36 دولة، بالموافقة بالإجماع على نقل المقر من هونج كونج إلى الإمارات في الاجتماع الذي أقيم في مدينة بيشكيك عاصمة قيرغيزستان.

وقال الظالعي: «القرار تأكيد على ثقة الدول الأعضاء بقدرة الإمارات على قيادة دفة الرجبي الآسيوي وهو انجاز إداري لرياضة الإمارات كما أن اختيار مقر الاتحاد الجديد في مدينة دبي الرياضية نظراً لتواجد المقر بجوار الملاعب كان قرارا صائباً».

وأضاف: «الإمارات خرجت بمكاسب كبيرة من اجتماعي الجمعية العمومية، حيث عقدت الجمعية العمومية العادية، وهي التي اعتمدت إقامة جولات كأس آسيا لسباعيات الرجبي، والتي تقام على 3 جولات، الأولى في بانكوك والثانية في سيؤول، بينما تستضيف إمارة عجمان الجولة الثالثة والختامية تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وبإشراف مباشر من الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم رئيس اتحاد الامارات للرجبي، وهو نجاح جديد للدولة في استضافة حدث قاري بهذا الحجم مثلما تستضيف أحداث عالمية وهو ما يخطط له اتحاد الإمارات في الوقت الحالي لجلب بطولات عالمية للدولة.

وأشار الظالعي إلى أن الجمعية العمومية صادقت على اعتماد نظام المسابقات الجديد، الذي سيبدأ تطبيقه في يناير 2024 حتى ديسمبر 2027، كما صوتت الجمعية العمومية على انضمام البحرين رسمياً إلى الاتحاد الاسيوي للرجبي كعضو منتسب وترقية عضوية فلسطين من عضو منتسب إلى عضو فاعل حيث ارتفع عدد اعضاء الاتحاد القاري من 31 دولة إلى 36 دولة في فترة لا تتعدى 24 شهراً.