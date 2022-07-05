«ابن غدير» و«تيما» و«حمزة» نجوم «تحدي لاتست»

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف مضمار لاتست دو بوش الفرنسي، اليوم، فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، الذي يتألف من ثلاثة سباقات، ينتظر أن تأتي حافلة بالإثارة والتشويق.

وتأتي إقامة سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وهو حدث دولي مهم يجري تنظيمه في العديد من البلدان، وذلك بهدف الترويج لسباقات الخيول العربية الأصيلة في جميع أنحاء العالم.

ويجتذب سباق مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية ـ كريتريوم للمهرات والأفراس في سن أربع سنوات فما فوق للفئة الأولى لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته 40.000 يورو، نخبة من الخيول التي حققت انتصارات في السباقات الكبرى المصنفة.

وتدفع ياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بكل من «تيما» الفائزة بالفئة الأولى، بقيادة اورتيز مندزابل، و«ايلاف» الفائزة بالفئة الثالثة بقيادة انتوني كراستوس، وكلاهما بإشراف المدرب توماس دوميلو.

ومن أقوى المرشحين للفوز «ليدي برنسيس» بطلة سباق جوهرة تاج زايد بقيادة كريستوف سوميو، و«غرة الزمان» بطلة سباقات الفئة الثانية والثالثة بقيادة الكساندر جافلان.

ويتنافس في سباق مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية ـ كوب دو سود كويست دو بور سانج للفئة الثالثة لمسافة 1900 متر، البالغ جائزته 20.000 يورو، (7) خيول في سن أربع سنوات فما فوق، يتصدرها «ابن غدير» لياس لإدارة سباقات الخيل، بإشراف دي جوليمين وقيادة انتوني كراستوس، ورفيقة اسطبله «تاماري» بإشراف توماس دوميلو، وقيادة اورتيز منزابل.

ويسعي «حمزة» لياس لإدارة سباقات الخيل بإشراف توماس دوميلو، وقيادة ايملين ريفولت، ورفيقة اسطبله «حنين» بإشراف دي جوليمين، وقيادة أورتيز مندزابل، لحصد لقب سباق مهرجان منصور بن زايد للخيول العربية ـ بري بنجالي دالبريه للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1400 متر، البالغ جائزته 18.000 يورو.

وينافس على اللقب «كريم» للخيالة السلطانية العماني، بإشراف شارل جوردين، وقيادة اوليفييه بيلييه.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.