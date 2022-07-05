جارديم يتحدث عن مستقبل «الفرسان» غداً

رضا سليم (دبي)

يعقد البرتغالي ليوناردو جارديم المدرب الجديد لفريق شباب الأهلي، مؤتمراً صحفياً مساء غدٍ «الأربعاء» بقاعة المركز الإعلامي باستاد راشد، هو الأول له بعد التعاقد معه، خلفاً للمدرب السابق مهدي علي.

ومن المنتظر أن يكشف المدرب عن مراحل الإعداد والمعسكر الخارجي وعدد المباريات التي يخوضها الفريق وموقف اللاعبين الأجانب والمقيمين وأيضاً صفقات اللاعبين المواطنين بعد التجديد لكل من يوسف جابر ومحمد مرزوق لموسمين.

كان الفريق قد دشن التجهيزات للموسم الجديد الفحوصات الطبية للاعبين، وهي المرحلة الأولى قبل أن يدخل اللاعبون في القياسات البدنية، حيث خضع اللاعبون للفحص الطبي وفحص الدم، مع عمل قياسات للياقة والعضلات بالإضافة إلى فحوصات القلب.