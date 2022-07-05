منافسات قوية بمضمار «ميدان» 4 نوفمبر

دبي (وام)



أعلن نادي دبي لسباق الخيل، أن «ميدان»، المضمار الأبرز لسباقات الخيل في الإمارات، سيستضيف أول باقة من 21 حفلاً للسباقات في الرابع من نوفمبر المقبل، ضمن الموسم الجديد 2022-2023، والذي أعلنته مؤخراً هيئة الإمارات لسباقات الخيل.

وكشف النادي أن نسخة العام 2023 من «كأس دبي العالمي»، الحدث الأبرز والأهم عالمياً في مجال سباقات الخيل، والذي يعد من أهم العوامل التي تؤكد مكانة دبي مركزاً رئيساً على خريطة رياضات الخيل العالمية، سيُقام يوم 25 مارس المقبل، ضمن أمسية تبلغ جوائزها المالية 30.5 مليون دولار.

وبهذه المناسبة، أعرب الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل عن شكره وتقديره، لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل، لما يوليه سموه من دعم وتشجيع لهذه الرياضة العريقة، بما لها من ارتباط بتاريخ وثقافة الإمارات.

وقال: «نثمّن لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، توجيهاته السديدة ومتابعته المستمرة التي أثمرت برنامجاً مُطوّراً لموسم سباقات الخيل 2022-2023، ونشيد بجهود فريق هيئة الإمارات لسباق الخيل، وما يقدمونه من إسهامات تثري من فعاليات هذا البرنامج المتميز».

وأضاف: «يسعدنا أن نعلن عن برنامج «ميدان»، والذي يأتي في شكل جديد متضمناً عدداً من الإضافات والتحسينات، ولا شك أن برنامج الموسم الجديد سيوفر فرصاً أكبر للخيول الدولية للمنافسة خلال كرنفال كأس دبي العالمي».

ونوّه الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بالروابط الوثيقة التي تجمع دبي بمجتمع سباقات الخيل حول العالم، وقال: «لا يفوتنا أن نؤكد تقديرنا للدعم الكبير من المُلّاك والمدربين والفرسان المحليين، وكذلك رواد السباقات، ونتطلع للترحيب بهم في أيقونة السباقات العالمية مضمار ميدان، في مستهل موسم السباقات في دبي في 4 نوفمبر القادم.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل أن دبي تواصل تطوير منظومة سباقات الخيل التي تجرى على أرضها، في ضوء الخبرة الطويلة التي تتمتع بها في مجال تنظيم سباقات الخيول، والتي تمتد لأكثر من 40 عاماً، حيث يعود تاريخ انطلاق أول سباق للخيل في دبي إلى أكتوبر من عام 1981، إذ تتضافر الجهود في ترسيخ مكانة الإمارات وجهة رئيسة لسباقات الخيل عالمياً، وتأكيد موقع دبي كأحد أهم مدن العالم المعنية بها على مستوى العالم.

وتبدأ السباقات المحلية بمضمار ميدان في الرابع من نوفمبر، وترتفع الإثارة إلى مستوى أعلى مع انطلاق النسخة 20 من كرنفال كأس دبي العالمي، الحدث الاجتماعي والرياضي الأبرز في دبي، والذي يرحب بالملاك والخيول والمدربين والفرسان من مختلف أرجاء العالم، وسيفتتح الحفل الأول من الكرنفال يوم 6 يناير 2023.

وستكون النسخة القادمة من كرنفال كأس دبي العالمي أكثر قوة وجذباً وستتضمن جوائز مالية يتجاوز مجموعها 7.5 مليون دولار، وتختتم سباقات الكرنفال بحفل سوبر ساترداي يوم السبت 4 مارس.

وسيشهد كرنفال «كأس دبي العالمي» الذي انطلق للمرة الأولى في عام 2004، في نسخة عام 2023 إضافة سباقات جديدة من بينها تحدي ثندر سنو لمسافة 2000 متر على الأرضية الرملية، وتبلغ جوائزه 150,000 دولار، ويأتي السباق تكريماً للجواد الفائز بنسختين من كأس دبي العالمي «ثندر سنو» ويمكن أن يشكل السباق مؤشراً لقدرات الخيول المتنافسة في الكأس. ومن ضمن السباقات الجديدة ايبي تومبي ستيكس، للمهرات والأفراس على مسافة 1400 متر على الأرضية العشبية، بجوائز تبلغ 150,000 دولار، ويأتي السباق تكريماً للفرس المُنتَجة في زيمبابوي والفائزة بسباق السوق الحرة دبي في 2003. ويضم كرنفال كأس دبي العالمي 21 من سباقات الفئات للخيول المهجنة الأصيلة، فيما تحتفظ الخيول العربية الأصيلة بنصيبها في الكرنفال الذي يطرح لها سباقات جديدة أيضاً من بينها بطولة الإمارات للسرعة - للخيول العربية في الحفل الثاني، بالإضافة إلى الجولات الثلاث لتحدي آل مكتوم للخيول العربية الأصيلة من الفئة الأولى. وسيقدم كرنفال كأس دبي العالمي في العام 2023، فرصاً واسعة لخيول سباقات الهانديكاب باشتماله على 20 سباقاً للهانديكاب موزعة على المسارين الرملي والعشبي، بجوائز قيمة لا تقل عن 75,000 دولار للشوط الواحد، كما تعود سباقات جميرا تيرف لخيول السنوات الثلاث للموسم الثاني علماً بأن الفائز الموسم الماضي بالسباق «نيشنس برايد» شارك في سباق الديربي الإنجليزي من الفئة الأولى هذا العام.