4 لاعبين يمثلون «الجو جيتسو» في «الألعاب العالمية»



أبوظبي (الاتحاد)



يواصل منتخب الجو جيتسو استعداداته القوية لدورة الألعاب العالمية، التي تقام من 7 إلى 17 يوليو الجاري، حيث دخل الفريق في المرحلة الأخيرة والحاسمة من الإعداد في معسكره الخارجي بالولايات المتحدة، في ظل آمال كبيرة في التتويج مجدداً، بعد الإنجاز الكبير في دورة وارسو عام 2017.

وتستضيف مدينة برمنجهام بولاية ألاباما الأميركية فعاليات النسخة الـ11 من البطولة بمشاركة 3600 رياضياً ورياضية من 100 دولة من جميع أنحاء العالم، يتنافسون في 36 رياضة.

وتقام دورة الألعاب العالمية كل 4 سنوات بتنظيم الرابطة الدولية للألعاب العالمية، التي تأسست عام 1980، وهي منظمة تضم 37 اتحاداً رياضياً دولياً باعتماد من اللجنة الأولمبية الدولية.

وتضم قائمة المنتخب الوطني للجوجيتسو المشارك في هذه الدورة، كل من فيصل الكتبي في «وزن 85 كجم»، ومحمد العمري «وزن 77 كجم»، ومحمد السويدي «وزن 69 كجم»، وشمّا الكلباني «وزن 63 كجم».

وقال رامون ليموس المدرب الأول للمنتخب الوطني، إن الوصول المبكر للبعثة إلى أميركا، وإقامة معسكر تدريبي هناك، يأتي ضمن خطة الإعداد التي أقرّها الاتحاد، لضمان جاهزية وتركيز لاعبي المنتخب استعدادا للبطولة.

وأضاف: يحظى لاعبو المنتخب بثقة الاتحاد والجهاز الفني، وجميعهم يتمتعون بإمكانات تؤهلهم لتجاوز أفضل اللاعبين العالميين، وعلى رأس أولويات الجهاز الفني مساعدة اللاعبين في الحفاظ على الطاقة الإيجابية والحالة الذهنية المتوازنة لتحقيق التميز.

وحول آلية تأهل اللاعبين الأربعة للمشاركة في البطولة، أكّد ليموس أن الآلية تخضع لمعايير صارمة تستند إلى الإنجازات التي حققها اللاعبون في أبرز البطولات العالمية والقارية خلال الفترة من 2019 إلى 2021، لذلك فإن المشاركة في الألعاب العالمية تقتصر على كوكبة من أفضل وأقوى لاعبي العالم المصنفين في كل وزن، والذين حصلوا على النقاط التأهيلية في البطولات المختلفة لكل لاعب في وزنه، وبذلك فإن البطولة تشكل اختباراً قوياً لنخبة من لاعبي المنتخب الوطني، أصحاب الخبرة والكفاءة، وأنا على ثقة كاملة بقدرتهم على اعتلاء منصة التتويج.

ويعكس تواجد أربعة لاعبين من المنتخب الوطني للجو جيتسو في دورة الألعاب العالمية مدى التطور الذي وصلت إليه رياضة الجو جيتسو في الإمارات، لا سيما أن المشاركة في البطولة تستند إلى مرحلة تأهيلية تعتمد على إنجازات وتصنيف اللاعبين، وبالنظر إلى الفئات الوزنية الخاصة بالمنافسات فإن كلا منها يضم نحو 6 لاعبين فقط من بين الأفضل في العالم بإجمالي 96 لاعباً ولاعبة فقط من جميع أنحاء العالم في مختلف الفئات الوزنية، وهو ما يفسّر الأهمية الاستثنائية التي تحظى بها البطولة.

ووفقاً لتصنيف الاتحاد الدولي للجو جيتسو، نجح البطل فيصل الكتبي الذي ينافس في وزن 85 كجم في تصدر التصنيف الدولي العام، بعد أن حقق فضية بطولة العالم للجو جيتسو أبوظبي 2021، وذهبية بطولة آسيا في منغوليا 2019، وذهبية بطولة جائزة نور سلطان في كازاخستان 2019.

من ناحيته، تمكن محمد العمري الذي ينافس في وزن 77 كجم من حجز مقعده في البطولة، بعد احتلاله المركز الرابع في التصنيف العام المعتمد من الاتحاد الدولي بعدد من المشاركات في البطولات التأهيلية وتحقيقه لذهبية بطولة ألمانيا المفتوحة للجو جيتسو 2019.

بدوره، نجح محمد السويدي الذي ينافس في فئة 69 كجم من التأهل إلى الألعاب العالمية بعد احتلاله المركز الرابع في التصنيف، بفضل تراكم نقاطه التأهيلية في عدد من البطولات وتحقيقه لبرونزية بطولة آسيا في أبوظبي 2021، وبرونزية بطولة آسيا في منغوليا 2019.

أما شمّا الكلباني، اللاعبة الإماراتية الأولى التي تشارك في هذه الدورة، والتي تنافس في فئة 63 كجم، فقد تأهلت إلى الألعاب العالمية بعد احتلالها المركز السادس في التصنيف الدولي وتحقيقها لبرونزية بطولة آسيا في أبوظبي عام 2021.

وأشار ليموس إلى أن المنتخب يخضع لبرنامج تدريبي وغذائي دقيق ومكثف لتعزيز جاهزية اللاعبين، ورفع قدراتهم لتحديد نقاط قوتهم، وتحليل مواطن ضعف المنافسين ما يسهم في تقديم أفضل أداء على بساط المنافسات، وأوضح أن عاملي التركيز والثقة بالنفس من أهم المهارات التي تعزز كفاءة وجودة أداء اللاعبين.

وأشار محمد العمري إلى أن تمثيل الإمارات في هذا الحدث الكبير شرف يتمناه كل لاعب، وقال: أدخل وزملائي بساط المنافسات حاملين معنا أمانة كبيرة، ولدينا إصرار على تقديم أداء يليق بمكانة الجو جيتسو في الدولة وعلى المستوى العالمي، وإسعاد شعب الإمارات الذين يعلق علينا آمال كبيرة للوصول إلى منصات التتويج.