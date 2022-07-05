جوارديولا يُكمل جهازه المعاون في السيتي

لندن (د ب أ)

انتهى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم من اختيار أعضاء الجهاز الفني المعاون له في الموسم المقبل، حيث أصبح رودولفو بوريل المدرب المساعد الأول كما عاد إنزو ماريسكا للعمل في النادي من جديد.

وجاءت تلك التغييرات، التي أعلن عنها النادي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء، في أعقاب رحيل خوان مانويل ليلو، المدرب المساعد لجوارديولا، عن النادي في يونيو الماضي.

وكان بوريل، الذي سبق له العمل في برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، قد بدأ العمل في مانشستر سيتي منذ عام 2014 وانضم للجهاز الفني للفريق الأول منذ تولي جوارديولا المنصب في عام 2016، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

أما ماريسكا، فيعود للعمل في مانشستر سسيتي بعد عام واحد من رحيله عن النادي، وقد قضى هذا العام في تدريب بارما الإيطالي.

وذكر مانشستر سيتي في بيان: «يسعد مانشستر سيتي الإعلان عن عودة إنزو ماريسكا إلى النادي ضمن الجهاز المعاون لبيب جوارديولا».

وأضاف: «رودولفو بوريل، الذي يتواجد في السيتي منذ عام 2014، جرى تصعيده ليصبح المدرب المساعد خلفاً لخوان مانويل ليلو الذي رحل عن النادي مؤخراً».