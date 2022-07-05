الأربعاء 6 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
جوارديولا يُكمل جهازه المعاون في السيتي
جوارديولا يُكمل جهازه المعاون في السيتي
5 يوليو 2022 17:00

لندن (د ب أ)
انتهى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم من اختيار أعضاء الجهاز الفني المعاون له في الموسم المقبل، حيث أصبح رودولفو بوريل المدرب المساعد الأول كما عاد إنزو ماريسكا للعمل في النادي من جديد.
وجاءت تلك التغييرات، التي أعلن عنها النادي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الثلاثاء، في أعقاب رحيل خوان مانويل ليلو، المدرب المساعد لجوارديولا، عن النادي في يونيو الماضي.
وكان بوريل، الذي سبق له العمل في برشلونة الإسباني وليفربول الإنجليزي، قد بدأ العمل في مانشستر سيتي منذ عام 2014 وانضم للجهاز الفني للفريق الأول منذ تولي جوارديولا المنصب في عام 2016، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
أما ماريسكا، فيعود للعمل في مانشستر سسيتي بعد عام واحد من رحيله عن النادي، وقد قضى هذا العام في تدريب بارما الإيطالي.
وذكر مانشستر سيتي في بيان: «يسعد مانشستر سيتي الإعلان عن عودة إنزو ماريسكا إلى النادي ضمن الجهاز المعاون لبيب جوارديولا».
وأضاف: «رودولفو بوريل، الذي يتواجد في السيتي منذ عام 2014، جرى تصعيده ليصبح المدرب المساعد خلفاً لخوان مانويل ليلو الذي رحل عن النادي مؤخراً».

بيب جوارديولا
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
منازل غمرتها الفيضانات بجوار جسر وندسور القديم على طول نهر هاوكيسبيري الفائض في ضاحية وندسور شمال غرب سيدني
عربي ودولي
آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات
اليوم 13:45
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
الإمارات
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
اليوم 13:45
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 13:25
درب التبانة
الإمارات
"الإمارات للفلك": نهر المجرة يظهر في سماء الإمارات
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©