5 وديات لـ «الصقور» في معسكر صربيا

رأس الخيمة (الاتحاد)

بدأ فريق الإمارات، استعداداته للموسم الكروي الجديد، بخضوع اللاعبين للفحوصات الطبية اللازمة، كما انطلقت التدريبات اليومية للفريق في بقيادة الجهاز الفني الجديد، والتي تستهدف رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

ويعكف الجهاز الفني لـ«الصقور»، على وضع استراتيجية عمل خاصة لتجهيز اللاعبين بأفضل صورة للموسم المقبل.

وأكد هادف سيف مدير الفريق، أن العمل سيتواصل بقوة تحضيراً للموسم الجديد، وقال إن المعسكر الخارجي سينطلق في صربيا بين 2 و22 أغسطس المقبل، ويتخلله 5 مباريات ودية، كما سيلتحق اللاعبون الأجانب بالفريق خلال اليومين المقبلين، بعدما تم التعاقد معهم، بالإضافة إلى أن الإدارة تعكف على اختيار مجموعة من اللاعبين المواطنين الأكفاء الذين تم تحديد المراكز التي يحتاجها المدرب.