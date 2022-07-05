بيع آخر تذاكر المونديال.. «من يأتي أولاً يُخدم أولاً»

زيوريخ (أ ف ب)

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ما تبقى من تذاكر مباريات نهائيات مونديال قطر 2022 وفق مبدأ من «يأتي أولا يُخدم أولاً»، ما سيتيح للمشجعين الحصول على فرصة لحجز مقاعدهم في العرس العالمي الكروي.

وانطلقت هذه المرحلة وفق نظام أسبقية الشراء وليس عن طريق القرعة على غرار المراحل السابقة، وستنتهي في 16 أغسطس المقبل.

ويتعيّن على حاملي التذاكر من خارج قطر المبادرة إلى حجز أماكن إقامتهم، كما يجب على جميع حاملي تذاكر مباريات البطولة تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هيّا الإلزامية.

وتقام النهائيات بين 21 نوفمبر و18 ديسمبر ويشارك فيها 32 منتخباً.

وقال الرئيس التنفيذي لكأس العالم ناصر فهد الخاطر: «تسرني دعوة مشجعي كرة القدم من أنحاء العالم للمبادرة إلى شراء تذاكرهم لحضور منافسات نسخة استثنائية من المونديال لم يعد يفصلنا عنها سوى 139 يوماً، ثم تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة هيّا، إضافة إلى حجز أماكن الإقامة للمشجعين القادمين من خارج قطر، عبر المنصة الرسمية المخصصة لحجز أماكن الإقامة، والتي تقدم خيارات متنوعة تناسب الجميع، وتشمل فنادق من فئة 2-5 نجوم، والفنادق العائمة، والشقق والفلل السكنية، وقرى المشجعين».

وأضاف: «نتطلع بكل شغف للترحيب بالجميع في مهرجان كروي تاريخي على أرض قطر».

وتتيح بطاقة هيّا لحاملي التذاكر الدخول إلى الاستاد، كما تعد تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارج الدولة، وتقدم لجميع المشجعين العديد من المزايا من بينها استخدام وسائل النقل العام بالمجان في أيام المباريات.

وأضحى عدد التذاكر معدوداً بعد أن تم الاعلان عن بيع 1.8 مليون تذكرة قبل خمسة أشهر من انطلاق المسابقة العالمية، ما قد يؤدي لإنشاء قوائم انتظار إذا زاد الطلب وقلّ العرض.

وسيتم تقديم التذاكر في أربع فئات للأسعار، والرابعة محجوزة «للمقيمين القطريين»، ويمكن لكل مشترٍ أن يحصل على ستة تذاكر كحد أقصى لكل مباراة، و60 تذكرة للمسابقة بأكملها.

وهناك 3 ملايين تذكرة متوافرة (مليونان للبيع ومليون مخصّصة للاتحاد الدولي والشركات الراعية)، ومن المتوقع قدوم 1.2 مليون زائر خلال فترة النهائيات.