«دبي الرياضي» يحتفي بأبطال الألعاب الجماعية والفردية

دبي (الاتحاد)



احتفى مجلس دبي الرياضي بأبطال الألعاب الجماعية والفردية الذين تضمنت قائمة إنجازاتهم العديد من البطولات التي شاركوا فيها خلال موسم 2021-2022.

وزينت الكؤوس والدروع التي أحرزتها أندية دبي صالة المؤتمرات الصحفية بمقر مجلس دبي الرياضي خلال الاحتفالية، التي حضرها سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وأحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بالإنابة، وعلي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية، وعلي البدواوي المدير التنفيذي لنادي حتا، وأحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، وخالد درويش ممثل نادي شباب الأهلي، وخيام عبدالعزيز ممثل نادي الوصل، وعدد من إداريي ومديري ونجوم الفرق الفائزة.

وهنأ سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي الفرق واللاعبين من أندية دبي على إنجازاتهم، وشكرهم على حسن تمثيلهم لأندية دبي، في بطولات الموسم الرياضي الماضي، وقال: نعبر دائماً عن سعادتنا بالعلاقة الطيبة والتكامل في العمل بين المجلس وأندية دبي، وهي العلاقة التي أسهمت بتحقيق الكثير من الإنجازات على جميع المستويات، وسعادتنا تزداد ونحن نتابع إنجازات فرقنا والبطولات التي حققوها على مستوى الفريق الأول وفرق المراحل السنية رغم قوة المنافسة من أندية الدولة، وهذه البطولات تؤكد جودة عمل وحجم المجهود الكبير الذي بذله كل فرد من أفراد الفريق طوال فترة الموسم الماضي.

وأضاف: الألقاب والكؤوس والدروع العديدة التي أحرزتموها، تؤكد أن أنديتنا تحرص على التميز والتفوق في جميع الرياضات، وتؤكد أن الموهوبين من أبناء الوطن يجدون الفرصة في أنديتنا لممارسة هواياتهم والتألق فيها، والوصول إلى مرحلة تمثيل المنتخبات الوطنية، ونتمنى لهم المزيد من التألق وحصد المزيد من الألقاب في الموسم المقبل، وتعزيز أرصدة أنديتنا من ألقاب البطولات الرياضية المختلفة.

وحقق شباب الأهلي لكرة السلة 3 ألقاب هي الدوري العام، كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة، وفي الكرة الطائرة حققت أندية دبي 4 ألقاب، حيث فاز شباب الأهلي بلقب بطولة الدوري، والنصر بألقاب كأس رئيس الدولة وكأس نائب رئيس الدولة وكأس السوبر، وفي كرة الطاولة للفرق حققت أندية دبي لقبين، حيث فاز شباب الأهلي بلقبي بطولة الدوري وكأس رئيس الدولة.

وفي ألعاب القوى للفرق فاز النصر بلقبي بطولة الدوري وكأس نائب رئيس الدولة، وفي الدراجات الهوائية للفرق رجال فاز شباب الأهلي بلقبي بطولة الدوري وكأس رئيس الدولة، وفي الدراجات الهوائية لفرق السيدات فاز النصر بلقب بطولة الدوري، وفي الكاراتيه «فرق كاتا وكوموتيه»، فاز شباب الأهلي بلقب كأس نجوم المستقبل، وفي كرة قدم الصالات فاز فريق النصر بلقبي كأس رئيس الدولة وكأس السوبر، وفي كرة القدم الشاطئية فاز الوصل بلقب كاس رئيس الدولة.

وفي بطولات المراحل السنية للموسم 2021 - 2022 حققت فرق أندية دبي 35 لقباً في مختلف الرياضات، حيث فاز في كرة القدم فريق شباب الأهلي بلقب دوري المحترفين تحت 21 سنة، كما فاز بلقب دوري الشباب تحت 20 سنة، ولقب كأس الشباب تحت 20 سنة، كما والوصل بلقب دوري الشباب تحت 19 سنة، وشباب الأهلي بلقب دوري الناشئين تحت 17 سنة، والوصل بلقب دوري الناشئين تحت 16 سنة، والنصر بلقب دوري الأشبال تحت 15 سنة، وشباب الأهلي بلقب دوري الأشبال تحت 14 سنة، والوصل بلقب دوري البراعم تحت 13 سنة.

وفي كرة السلة فاز شباب الأهلي بلقب الدوري العام تحت 21 سنة، والوصل بلقب كأس رئيس الدولة للشباب، والنصر بدوريات الناشئين والأشبال والبراعم وكأس البراعم، وفي الكرة الطائرة فاز حتا بلقب دوري الشباب وكأس الشباب، فيما فاز شباب الأهلي بلقب دوري الناشئين، وفاز أيضاً بلقب الأشبال، وفي كرة القدم للصالات فاز فريق النصر بلقب دوري الشباب، وفي كرة الطاولة للفرق فاز النصر بألقاب فئة الشباب، والناشئين، والأشبال.

وفي ألعاب القوى للفرق فاز فريق النصر بألقاب بطولة الدولة وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لفئات الشباب والناشئين والأشبال، وفي الدراجات الهوائية للفرق، فاز النصر بلقب فرق الشباب، وفي الكاراتيه للبنين والبنات فاز فريق شباب الأهلي بألقاب الشباب والناشئين والأشبال، وفي الجودو كاتا فاز النصر بلقبي الشباب الناشئين، وفي المبارزة فاز شباب الأهلي بلقب بطولة الدولة للمبارزة تحت 20 سنة سلاح سيف.





