«مفارج 131» بطل موسم «الشراعية 22»



دبي (الاتحاد)

اعتلى القارب مفارج 131 التابع لأكاديمية أبوظبي البحرية، وبقيادة النوخذة إبراهيم صالح الحمادي صدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والتي جمعت فئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 عاماً، وشهد سباقين أقيما في الموسم 2021-2022.

ودرج نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيم سباقات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، منذ عام 1999 ترجمة لرؤية المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، والذي وجه بتأسيس هذه الفئة لتكون أكاديمية لتعليم البحارة الصغار مهارات الإبحار وتأهيلهم لخوض منافسات الفئات الكبيرة، حيث جرى تطوير المنافسات مع مرور المواسم، لتشمل الشباب والناشئين على نفس الفئة، والتي أصبحت محببة للجيل الصاعد، حيث كانت البداية بـ16 قارباً، لتصل مجموعها لأكثر من 50 قارباً في الوقت الراهن.

وأفرزت منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً في الموسم المنصرم 2021-2022، والذي أسدل الستار على أحداثه مع بداية يونيو الماضي جيلاً جديداً من البحارة الشباب والناشئين، أظهروا روح التنافس الشريف، وتعلموا مهارات جديدة تساعدهم في حمل الراية مستقبلاً، والتمسك بماضي الآباء والأجداد.

وقاد النوخذة الشاب إبراهيم وهو صاحب إنجاز عربي مع منتخب الإمارات للشراع الحديث في المغرب قبل عدة أعوام، القارب مفارج 131 بحنكة خلال الجولة الأولى التي جرت مع افتتاح الموسم يوم الثامن من أكتوبر الماضي، والجولة الثانية والختامية في الأول من أبريل الماضي، ليتصدر بجدارة منافسات بطولة دبي برصيد 5 نقاط حصل عليها من صعوده إلى منصة التتويج «مرتين» في الجولتين، وذلك بحلوله ثالثاً في الجولة الأولى وثانياً في الجولة الثانية.

وتفوق مفارج 131 بجدارة على المشاركين على جميع القوارب المشاركة في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، متقدماً على القارب طوفان 21 لمالكه أحمد إسماعيل المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد سلطان الظاهري، والذي حل ثانياً برصيد 10 نقاط بحلوله في المركز التاسع في الجولة الأولى والأول في الثانية.

وفي باقي المراكز جاء في المركز الثالث وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني القارب نزاع 9، بقيادة النوخذة محمد عبدالله الحمادي والذي جمع 11 نقطة من جولتين، تبعه في المركز الرابع القارب الذيب 40 بقيادة النوخذة أحمد طارق الحوسني، والذي جمع 13 نقطة من جولتين أيضاً.