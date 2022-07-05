جماهير «التنانين» تطرد المدرب من مؤتمر تقديمه!

علي معالي (دبي)

صبت جماهير نادي أولمبيا السلوفيني غضبها على الإدارة قبل بداية الموسم الكروي الجديد، حيث اقتحم «الألتراس» المؤتمر الصحفي الخاص بالمدرب الجديد في ظاهرة وواقعة غريبة تحدث لأول مرة في تاريخ سلوفينيا وربما أوروبا كلها، حيث أراد نادي أولمبيا ليوبليانا من خلال مؤتمر صحفي أن يقوم بالتعريف بمدربه الجديد الإسباني ألبرت رييرا، وبدأ الحديث من خلال المنصة الرئيسية للمؤتمر في ظل وجود عدد كبير من الإعلاميين، ولكن المؤتمر لم يستمر طويلاً.

ويبدو أن «ألتراس» النادي السلوفيني كان لا يريد هذا المدرب الإسباني حيث تواجد عدد كبير من أعضاء رابطة مشجعي الفريق في قاعة المؤتمر، وظلوا في آخر قاعة المؤتمر لحين بدء الحديث، وما إن حاول المدرب الكلام بدأت الجماهير في الهجوم على المنصة الرئيسية للمؤتمر.

شعر ألبرت رييرا بالخوف من الجماهير التي ظهرت ملثمة وطالبت المدرب بالرحيل من على المنصة الرئيسية وهتفت كثيراً ضده وضد رئيس النادي آدم ديليوس الذي أعلن يوم أمس «الاثنين»، من خلال الموقع الرسمي للنادي عن التعاقد مع المدرب الإسباني ليقود الفريق في الموسم الجديد.

لم تهدأ الجماهير «الألتراس» إلا عندما خرج المدرب من القاعة لتتفاقم المشاكل داخل هذا النادي سريعاً قبل بداية الموسم الكروي الذي ينطلق بعد أيام قليلة، حيث يخوض الفريق أولى مبارياته ضد نادي مورا يوم 17 من الشهر الجاري.

ويملك ألبرت رييرا مسيرة متميزة كلاعب، حيث لعب لأندية كبيرة بداية من مايوركا وإسبانيول وأعير إلى مانشستر سيتي في 2006 ولعب في ليفربول من 2008 حتى 2010 وبعدها انتقل إلى أولمبياكوس اليوناني ثم جلطة سراي التركي وواتفورد الإنجليزي وأودنيزي الإيطالي 2014 قبل أن يعود مجدداً إلى مايوركا.

ولعب ألبرت (40 عاماً) مع منتخب إسبانيا خلال الفترة من 2007 حتى 2009 ولكن سجله التدريب يعتبر متواضعاً حيث عمل مساعداً في نادي جلطة سراي من 2020 حتى قبيل انتقال للنادي السلوفيني.

ويقع مقر نادي أولمبيا في مدينة ليوبليانا عاصمة سلوفينيا وتأسس عام 1911 قبل أن يتم حله في 2004 بسبب الصعوبات المالية التي عاشها ليعود في العام التالي 2005 لنشاطه تحت مسمى فريق بيزيجراد، لكنه تم تغيير مسماه إلى أولمبيا بيزجراد عام 2007 وفي 2008 أصبح نادي أولمبيا لوبليانا.

توج الفريق الملقب بـ «التنانين» بلقب الدوري (6 مرات) وكأس سلوفينيا (6 مرات) وكأس السوبر (مرة واحدة) وشارك في دوري أبطال أوروبا عام 1993 والدوري الأوروبي في عامي 2012 و2013 وشارك عام 1997 في كأس الكؤوس الأوروبية.

وفي الموسم الماضي احتل الفريق المركز الثالث في الدوري المحلي برصيد 62 نقطة خلف المتصدر ماريبور 70 نقطة والوصيف كوبير 67 نقطة.