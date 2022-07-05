«المواي تاي» جاهز لـ «عالمية برمنجهام»



دبي (الاتحاد)



يشارك منتخب المواي تاي في دورة الألعاب العالمية التي تستضيفها مدينة برمنجهام الأميركية من 7 إلى 17 يوليو الجاري بمشاركة 3600 رياضي ورياضية من 100 دولة، يتنافسون في 36 رياضة مختلفة وتقام فعالياتها في 15 موقعاً.

وتقام مسابقات المواي تاي على مدار 3 أيام من 15 إلى 17 يوليو، ويمثل منتخبنا «الرباعي» وهم نور الدين سمير بوزن 63.5 كج، ومحمد مرضي بوزن 67 كج، وأمين المعتصم بوزن 71 كج، وإلياس حبيب بوزن 81 كج.

وأكد إلياس حبيب قائد منتخب المواي تاي وصاحب ذهبية وزن 81 كج ببطولة العالم الأخيرة التي احتضنتها أبوظبي بمشاركة 700 لاعب ولاعبة من 100 دولة على أن الاستعدادات تسير على قدم وساق لرفع علم الإمارات في دورة الألعاب العالمية، بمشاركة نخبة نجوم العالم الذين تأهلوا إلى الدورة عقب خوض العديد من البطولات التي تم خلالها تجميع النقاط لنيل فرصة المشاركة في هذا المحفل العالمي الكبير.

وأشار حبيب إلى أن المنتخب يخوض معسكراً داخلياً، بعد الظهور المشرف في بطولة العالم للمواي تاي، والتي احتضنتها أبوظبي، وحقق خلالها 12 ميدالية في المركز الثاني بجدول الترتيب العام مع تصدر منتخب الشباب للجدول، موضحاً أن الدورة تشهد مشاركة أفضل 8 لاعبين في كل وزن.

وقال: دورة الألعاب العالمية لا تقل أهمية عن كبرى المحافل مثل الدورات الأولمبية، نظراً لتواجد العديد من الرياضيين من حول العالم، وحظوظ الإمارات وحضورها في الدورة قوي للغاية وطموحنا لا حدود له، وتم التركيز خلال المعسكر الذي سبق بطولة العالم، واستمر لمدة شهرين على الكثير من الجوانب الفنية، قبل أن نعاود الدخول في معسكر آخر جديد، كمحطة نهائية قبل خوض غمار منافسات بالدورة.

وأعرب أمين المعتصم لاعب منتخب المواي تاي عن تفاؤله بحصده رفقة زملائه أكبر عدد من الميداليات، وتتويج جهود جميع اللاعبين الذين سعوا لحجز بطاقات التأهل إلى الحدث العالمي.

من ناحية أخرى، يواصل منتخب الدواثلون استعداداته في معسكره المقام حالياً بإسبانيا، والذي ينتظم فيه الثنائي سعود الزعابي وفارس الزعابي، حيث فاز اللاعبان بالمركزين الأول والثاني ضمن سباق ليرو الذي امتد لمسافة 10 كيلو مترات ضمن الخطة التدريبية لدورة الألعاب العالمية.