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«شباب السلة» يستعد للبطولة العربية والتصفيات الآسيوية
«شباب السلة» يستعد للبطولة العربية والتصفيات الآسيوية
5 يوليو 2022 13:16

 
علي معالي (دبي)


يختتم منتخب الشباب لكرة السلة المرحلة الثالثة من معسكره في خورفكان غداً، استعداداً للبطولة العربية بالقاهرة وتصفيات آسيا في دبي، ويضم الفريق 16 لاعباً، على أن يتم تقليص العدد إلى 14 لاعباً حسب اللائحة، ويضم الجهاز الفني سالم عتيق وأيوب أحمد وجاسم عبدالرضا، ومعهم دكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات الوطنية واتحاد السلة.

أكد علي الحمادي إداري المنتخب أن هناك انسجاماً كبيراً بين مجموعة اللاعبين، وقال: هدفنا تشريف السلة الإماراتية في المحفل العربي الذي نعتبره أفضل إعداد لتصفيات آسيا، ويبذل الجهاز جهداً كبيراً، حتى يصل اللاعبون إلى المستوى الفني والبدني المطلوب، ويدرك الجميع أهمية هذه الفترة، في ظل المستوى المتميز الذي أظهرته السلة، سواء على المستوى الخليجي مؤخراً في الكويت، على المستويين الرجال والسيدات وكذلك على الصعيد الآسيوي في التصفيات التي جرت في الدوحة.

الإمارات
كرة السلة
منتخب السلة
خورفكان
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