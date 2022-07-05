«هيئة الرياضة» و«الشراع والتجديف» يناقشان خطط تطوير المواهب



أبوظبي (الاتحاد)

أشار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، إلى أهمية العمل على تطوير أداء المنتخبات الوطنية بهدف تعزيز الحضور الأولمبي وترسيخ حضور الرياضة الإماراتية في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

وجاء ذلك خلال استقباله للشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف، ومحمد العبيدلي، الأمين العام للاتحاد وعضو الاتحاد الدولي للشراع، بحضور عبد العزيز الحصان الشامسي، مدير إدارة الرياضة التنافسية في الهيئة، وتناولت الزيارة سبل تطوير رياضتي الشراع والتجديف وتعزيز فرص الإمارات في استضافة الأنشطة الدولية.

وقال: تدعم الهيئة جهود الاتحادات، بوضع استراتيجيات تطور آلية اكتشاف وتنمية المواهب، بما يتناسب مع استراتيجية القطاع الرياضي 2032، الرامية إلى تعزيز حضور الرياضة الإماراتية في الألعاب الأولمبية، كما نعمل مع الاتحاد على تعزيز فرص استضافة الأنشطة القارية والدولية، من بطولات واجتماعات، بهدف ترسيخ مكانة الإمارات عاصمة عالمية في مختلف الرياضات.

وأضاف: تعكس النتائج الإيجابية التي تم تسجيلها في رياضتي الشراع والتجديف العمل الكبير الذي يقوم به الاتحاد لتطوير اللعبتين، وقدرة الإمارات على تحقيق حضور لافت في مختلف المحافل الرياضية الدولية، كما نقدّر جهود الاتحاد في تطوير المواهب النسائية القادرة على تحقيق نجاحات دولية كبيرة في المستقبل، مما يدعم مساعي الهيئة بدعم حضور العنصر النسائي في القطاع الرياضي، ونتطلع مع الاتحاد إلى وضع خريطة طريق تساعد على زيادة أعداد المتأهلين بشكل تدريجي في كل أولمبياد عبر وضع برامج خاصة تهدف إلى تمكين الرياضيين الذين يُظهرون امتلاكهم لمواهب متميزة.

وتوجه الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان بالشكر للهيئة على دعمها لجهود الاتحاد بتطوير الرياضة، وقال: نعمل في الاتحاد على تحقيق أفضل تعاون مع الأندية، بهدف إعداد جيل مستقبلي متمكن بدنياً وذهنياً، بما يتناسب مع توجيهات قيادتنا الرشيدة وتطلعات الهيئة الرامية إلى تعزيز الفرص في تحقيق الإنجازات الدولية، كما نعمل على الاستفادة من الطبيعة الساحلية المميزة للدولة والسمعة العالمية الطيبة لها من أجل تعزيز فرص استضافة البطولات القارية والدولية في الشراع والتجديف.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بهدف توسيع القاعدة الشعبية للرياضتين، بما يخدم مساعي تطويرهما وترسيخ حضورهما في المجتمع المحلي، ويسهم بتعزيز فرص استقطاب مواهب جديدة والعمل على تطويرها.

و تناول الاجتماع سبل تعزيز الحوكمة في عمل الاتحاد وإيجاد أفضل الآليات التي تدعم تطوير العمل الإداري وتساعد على زيادة تنظيم العمل.

وحققت الرياضة الإماراتية نتائج متميزة في الشراع والتجديف خلال العام الحالي مع تصدر المنتخب الترتيب العام في بطولة الخليج للشراع والتجديف عبر تحقيق 9 ميداليات منها 8 ذهبيات وفضية واحدة، إضافة إلى تحقيق عادل خالد المركز الثالث في بطولة العالم في الشراع والتجديف الحديث «ماستر»، بإنجاز غير مسبوق على المستويين العربي والآسيوي. وحقق المنتخب مؤخراً 4 ميداليات «ذهبيتين وفضية وبرونزية» في بطولة البارح الدولية التي استضافتها البحرين.

وتضع الهيئة العامة للرياضة محور تعزيز الحضور المجتمعي للرياضة ضمن أولوياتها بهدف تشجيع كل فئات المجتمع على ممارسة مختلف الرياضات مما يساهم بتنمية مفهوم الرياضة المجتمعية ويساعد على اكتشاف المواهب وتنميتها بهدف تعزيز فرص تحقيق الإنجازات القارية والدولية.