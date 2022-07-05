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رونالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع!
رونالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع!
5 يوليو 2022 12:35

رضا سليم (دبي)
أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، حديث الساعة في وسائل الإعلام العالمية ليس فقط بعد إعلان رغبته بالرحيل من قلعة الشياطين والتكهنات حول النادي الذي سيلعب له، ولكن أيضاً لرغبة «الدون» في بيع إحدى طائراته الفاخرة من طراز «جلف ستريم جي 200» والتي اشتراها في عام 2015 مقابل 20 مليون يورو.
وكشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن سر بيع «الدون» لطائرته من أجل أن يشتري طائرة أخرى تكون أكبر حجماً ليتمكن من السفر بشكل مريح مع عائلته رغم أنها ليست الوحيدة لدى كريستيانو الذي يملك طائرة من طراز «جلف ستريم G650» تتسع لنحو 18 شخصاً.
وتُعد هذه الطائرة هي الأسرع والأغلى من بين الطائرات التي يملكها نجوم كرة القدم وصُنعت عام 2008 في أميركا وتم استخدامها للمرة الأولى يوم 25 نوفمبر 2009 وتم إنتاج 250 وحدة منها فقط واحدة كانت من نصيب «الدون» قبل أن يتوقف انتاجها عام 2011.
تبلغ سرعتها 610 أميال في الساعة، ويبلغ ثمنها 28 مليون جنيه إسترليني، وبإمكانها الطيران لمسافة 7000 ميل بحري في الرحلة الواحدة وتحمل عشرة ركاب، وتحتوي على كافة وسائل الراحة للمسافر في الرحلات الطويلة.
وقالت صحيفة «آس» الإسبانية إن كريستيانو يقوم بتأجير هذه الطائرة للاعبين ورجال الأعمال عندما لا يستخدمها وذلك مقابل 6 آلاف إلى 10 آلاف يورو في الساعة الواحدة ويضع رونالدو فيلماً يشرح فيه أهم النقاط للتعامل مع الطائرة بجانب فيديو لمجموعة من أبرز أهدافه.
ويمتلك عدد من نجوم الساحرة المستديرة طائرات خاصة أبرزهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والفرنسي كريمة بنزيمة والإنجليزي ديفيد بيكهام والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والفرنسي بول بوجبا والويلزي جاريث بيل والبرازيلي ريكاردو كاكا والكاميروني صامويل إيتو.

كريستيانو رونالدو
ليونيل ميسي
نيمار دا سيلفا
مانشستر يونايتد
زلاتان إبراهيموفيتش
كريم بنزيمة
ديفيد بيكهام
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