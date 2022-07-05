منتخب الجودو يشارك في «جراند سلام بودابست»



أبوظبي (الاتحاد)



تصل بعثة منتخب الجودو غداً إلى العاصمة المجرية بودابست، استعداداً للمشاركة في بطولة المجر جراند سلام للجودو، والتي تقام من 8 إلى 10 يوليو الحالي، بمشاركة 463 لاعباً ولاعبة يمثلون 66 دولة، من بينها 6 دول عربية، ممثلة في منتخبات الإمارات، والبحرين، والسعودية، وقطر، وتونس ولبنان.

وتضم بعثة المنتخب التي يرأسها ناصر التميمي أمين السر العام، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، المدرب فيكتور سيكتروف و4 لاعبين هم: جور شغيلي الذي يشارك في منافسات وزن الخفيف تحت 66 كجم، وتاتانورغزاري في وزن تحت 81 كجم، وجريجور أرام في وزن تحت 90 كجم وماجو معروف في وزن فوق 100 كجم.

وتلقت البعثة قبل مغادرتها رومانيا اتصالاً هاتفياً من محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، مجدداً الإشادة بالمشاركة الإيجابية في بطولة أوروبا المفتوحة التي اختتمت مؤخراً، وأسهمت في التعريف بالجودو الإماراتي من خلال المشاركة الأولى، وعكست ما وصل إليه مستوى اللعبة التي بلغت مرحلة متقدمة من المنافسة على المستويات كافة، أملاً في مواصلة الجهد، من خلال بطولة بودابست للجائزة الكبرى التي تنطلق مبارياتها يوم الجمعة المقبل، قبل الانتقال للمشاركة في بطولة زغرب جراند بري التي تستضيفها كرواتيا من 15 إلى 17 يوليو، بمشاركة 71 دولة حتى الآن، ويشارك فيها منتخبنا بـ 4 لاعبين، حيث يتواصل بعدها برنامج المنتخب حسب ما خطط له مجلس إدارة الاتحاد، حتى استضافة بطولة أبوظبي جراند سلام من 21 الى 23 أكتوبر المقبل.