رسالة من «ليفا» إلى تشافي



أنور إبراهيم (القاهرة)



ترددت في الآونة الأخيرة أنباء تفيد بأن تشيلسي وباريس سان جيرمان، مهتمان بالحصول على خدمات النجم البولندي الهداف روبرت ليفاندوفسكي «33 عاماً»، ما أثار قلق المعسكر «الكتالوني» في برشلونة من ضياع هذه الصفقة التي يعول عليها كثيراً تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا».

هذه الشائعات دفعت ليفاندوفسكي إلى الاتصال بتشافي لطمأنته بشأن نواياه المستقبلية، وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو النقاب عن أن «ليفا» التقى سراً بتشافي في «إبيزا»، وأكد له أنه لا يفكر إلا في مشروع واحد فقط، وهو الانضمام إلى برشلونة.

وقالت الصحيفة إن «خريطة الطريق» واضحة تماماً بالنسبة لليفاندوفسكي ووكيل أعماله بيني زهاوي، وإن خوان لابورتا رئيس «البارسا» على اتصال دائم بهما، ما جعله مطمئناً فيما يتعلق بالأنباء السلبية التي بدأت تنتشر، وتتحدث عن إمكانية توقيع ليفاندوفسكي لأي من الناديين المذكورين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشيء المؤكد إن البايرن لن يحتفظ بمهاجمه الهداف على غير رغبته.

كما لم يلق لابورتا اهتماماً كبيراً بالتصريحات «المحبطة» لخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، والتي قال فيها إن «البارسا» لا يمكنه الحصول على توقيع النجم البولندي.

ومن جانبه، قال زهاوي لرئيس برشلونة، إنه يمكن شراء ليفاندوفسكي، إذا دفع النادي الكتالوني 40 مليون يورو لبايرن ميونيخ الألماني، وبالفعل تقدم برشلونة بهذا العرض، رغم إنه كان يضع تقديراً أقل لهذه الصفقة.

وأضاف زهاوي إنه إذا كان الجانب الألماني أعلن إنه يريد 60 مليون يورو، فإن بعض الأنباء الواردة من ألمانيا أفادت بأن البايرن على استعداد للموافقة على عرض برشلونة.

يذكر أن أمام البايرن مهلة حتى 12 يوليو الجاري، موعد استئناف تدريبات الفريق، استعداداً للموسم الجديد، لإعلان قراره الأخير فيما يتعلق بهذه الصفقة.