الأربعاء 6 يوليو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
رسالة من «ليفا» إلى تشافي
رسالة من «ليفا» إلى تشافي
5 يوليو 2022 11:42

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


ترددت في الآونة الأخيرة أنباء تفيد بأن تشيلسي وباريس سان جيرمان، مهتمان بالحصول على خدمات النجم البولندي الهداف روبرت ليفاندوفسكي «33 عاماً»، ما أثار قلق المعسكر «الكتالوني» في برشلونة من ضياع هذه الصفقة التي يعول عليها كثيراً تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ «البارسا». 

هذه الشائعات دفعت ليفاندوفسكي إلى الاتصال بتشافي لطمأنته بشأن نواياه المستقبلية، وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو النقاب عن أن «ليفا» التقى سراً بتشافي في «إبيزا»، وأكد له أنه لا يفكر إلا في مشروع واحد فقط، وهو الانضمام إلى برشلونة.
وقالت الصحيفة إن «خريطة الطريق» واضحة تماماً بالنسبة لليفاندوفسكي ووكيل أعماله بيني زهاوي، وإن خوان لابورتا رئيس «البارسا» على اتصال دائم بهما، ما جعله مطمئناً فيما يتعلق بالأنباء السلبية التي بدأت تنتشر، وتتحدث عن إمكانية توقيع ليفاندوفسكي لأي من الناديين المذكورين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشيء المؤكد إن البايرن لن يحتفظ بمهاجمه الهداف على غير رغبته.
كما لم يلق لابورتا اهتماماً كبيراً بالتصريحات «المحبطة» لخافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني «الليجا»، والتي قال فيها إن «البارسا» لا يمكنه الحصول على توقيع النجم البولندي.
ومن جانبه، قال زهاوي لرئيس برشلونة، إنه يمكن شراء ليفاندوفسكي، إذا دفع النادي الكتالوني 40 مليون يورو لبايرن ميونيخ الألماني، وبالفعل تقدم برشلونة بهذا العرض، رغم إنه كان يضع تقديراً أقل لهذه الصفقة. 

وأضاف زهاوي إنه إذا كان الجانب الألماني أعلن إنه يريد 60 مليون يورو، فإن بعض الأنباء الواردة من ألمانيا أفادت بأن البايرن على استعداد للموافقة على عرض برشلونة.
يذكر أن أمام البايرن مهلة حتى 12 يوليو الجاري، موعد استئناف تدريبات الفريق، استعداداً للموسم الجديد، لإعلان قراره الأخير فيما يتعلق بهذه الصفقة.

الدوري الإسباني
الليجا
الدوري الألماني
البوندسليجا
برشلونة
بايرن ميونيخ
تشافي هيرنانديز
ليفاندوفسكي
آخر الأخبار
طاهٍ في مطبخي!
دنيا
طاهٍ في مطبخي!
16 يونيو 2022
منازل غمرتها الفيضانات بجوار جسر وندسور القديم على طول نهر هاوكيسبيري الفائض في ضاحية وندسور شمال غرب سيدني
عربي ودولي
آلاف الأستراليين يفرون من بيوتهم بسبب الفيضانات
اليوم 13:45
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
الإمارات
بلدية العين تصدر تحذيراً جوياً
اليوم 13:45
حاكم أم القيوين
الإمارات
حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة عيد الأضحى
اليوم 13:25
درب التبانة
الإمارات
"الإمارات للفلك": نهر المجرة يظهر في سماء الإمارات
اليوم 13:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©